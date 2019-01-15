İsrail Enerji Bakanı, Doğu Akdeniz Sorununu Görüşmek İçin Mısır'a Gitti
1 saat önce
İsrail Enerji Bakanı Steinitz, Kahire’den gelen davet üzerine Doğu Akdeniz sorununu görüşmek üzere Mısır’a gitti. Darbeci general Sisi önderliğindeki Kahire yönetiminden gelen davet üzerine İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır’a gitti. Doğu Akdeniz’de önemli bir ekonomik ve stratejik sorun haline gelen doğal gaz konulu bir konferans için gece geç saatlerde Kahire’ye ulaştı. İsrail Enerji Bakanı […]The post İsrail Enerji Bakanı, Doğu Akdeniz sorununu görüşmek için Mısır’a gitti appeared first on Enerji Enstitüsü.
İsrail
Enerji Bakanı Steinitz, Kahire
'den gelen davet üzerine Doğu Akdeniz
sorununu görüşmek üzere Mısır
'a gitti.
Darbeci general Sisi
önderliğindeki Kahire yönetiminden gelen davet üzerine İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'a gitti. Doğu Akdeniz'de önemli bir ekonomik ve stratejik sorun haline gelen doğal gaz konulu bir konferans için gece geç saatlerde Kahire'ye ulaştı. İsrail Enerji Bakanı Steinitz, ziyaret öncesi İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Gaz alanlarının gelişimi jeopolitik ve jeostratejik bir değere sahip." dedi. Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin yönetime el koymasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler artarak devam etmişti. 2018 yılında Mısırlı bir şirket olan Dolphinus ile İsrailli Delek Drilling arasında 15 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzalanmıştı.
Ülkesinde üç ayrı yolsuzluk soruşturması geçiren ve hükümeti tehlikede olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu
son dönemlerde Arap ülkeleri ile olan ilişkilerini düzeltme yolunu seçmişti. İsrail'i resmen tanıyan Mısır ve Ürdün
'ün yanı sıra Körfez
ülkeleri de İsrail ile normalleşme sinyalleri vermeye başlamıştı. Darbeci general Sisi, ABD
basınına verdiği demeçte Sina Yarımadası
'nda İsrail ile geniş işbirliği içerisinde olduklarını itiraf etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:24
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