İsrail, 'Filistin 36' Filmi Gösterimine Baskın Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, 'Filistin 36' Filmi Gösterimine Baskın Düzenledi

22.01.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, 'Filistin 36' filminin gösterimini Doğu Kudüs'te yasadışı olarak durdurdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yabous Kültür Merkezi'nde uluslararası ödüllere aday gösterilen "Filistin 36" adlı filmin gösterimini bastı.

Yabous Kültür Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e bağlı güçlerin kültür merkezine film gösterimi sırasında baskın düzenlediği ve organizatörleri "Filistin 36" adlı filmin gösterimini durdurmaya zorladığı bildirildi.

Yaşananların Kudüs'te ifade özgürlüğüne ve kültürel faaliyetlere yönelik doğrudan bir saldırı olduğu, söz konusu müdahalenin herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın hukuksuzca gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu tür baskınların İsrail makamlarının Kudüs'teki Filistinli kültürel faaliyetlere yönelik giderek artan kısıtlamalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin Kudüs'te kültürel faaliyetleri hedef alınmasının, Filistin kültürel varlığını baskı altına almayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu da ifade edildi.

Kültür Merkezi, yerel ve uluslararası insan hakları ve kültür kuruluşlarına çağrıda bulunarak bu ihlallerin durdurulması ve Kudüs'teki Filistinlilerin kültürel faaliyetlerini özgürce sürdürebilme hakkının güvence altına alınması için acil müdahale talep etti.

"Filistin 36" adlı filmin gösterimine baskın ve durdurulması, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinli kültürel faaliyetlere yönelik sürdürdüğü daha geniş çaplı kısıtlama ve ihlaller zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği, 2025 yapımı "Filistin 36" filmi, 1936-1939 yılları arasında İngiliz Mandası altındaki Filistin'de gerçekleşen Arap İsyanı'nı konu alıyor.

Yapım 98'inci Akademi Ödülleri için "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında Filistin'in adayı oldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Politika, Filistin, İsrail, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 'Filistin 36' Filmi Gösterimine Baskın Düzenledi - Son Dakika

ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:45:26. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, 'Filistin 36' Filmi Gösterimine Baskın Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.