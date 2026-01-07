İsrail, Gazze'de 10 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktığı bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktığı kaydedildi.

Filistinli esirlerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiği belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan açıklamada ise Filistinli esirlerin Gazze'ye getirilişinde ICRC yetkililerinin kendilerine eşlik ettiği vurgulandı.

Esirlerin Gazze'ye girişinin ardından Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.