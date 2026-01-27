İsrail, Gazze'de Anlaşmaya Zorlandı - Son Dakika
İsrail, Gazze'de Anlaşmaya Zorlandı

27.01.2026 21:24
ABD baskıları ile İsrail, son esirin cesedinin bulunmasıyla Gazze'deki savaşı sona erdirdi.

İsrailli analistler, ABD'nin baskılarıyla İsrail'in Gazze'de istemediği bir anlaşmaya razı olmak zorunda kaldığı ve son İsrailli esirin cesedinin bulunmasıyla savaşın fiilen sona erdiği değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedi dün bulunarak İsrail'e getirildi. Bu gelişmenin ardından gözler, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na çevrildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, son esirin cesedinin arama faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Refah'ın "sadece insan geçişine" açılacağını açıklamıştı.

Refah'ın açılmasının ardından Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üyelerinin bölgeye girerek yönetimi devralması bekleniyor.

ABD baskısı

Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel, Gvili'nin cesedinin bulunmasının Gazze savaşının fiilen sona erdiğini belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "mutlak zafer" vaadine karşın "Gazze'de savaş, şimdilik, ABD'nin İsrail'e dayattığı ve hükümetin vaatlerinden çok uzak bir anlaşma ile sona erdi." ifadelerini kullandı.

Harel, "Gazze anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması, Netanyahu'nun destekçilerine anlattığı savaş sonrası gerçeklerle uyumlu değil." diye ekledi.

Hamas'ın, esirlerin çoğunun yerini tespit etmedeki başarısının, İsrail istihbaratının tahminlerinin aksine, Gazze Şeridi'nin yarısındaki hakimiyetini gösterdiğini belirten Harel, Hamas'ın iktidardan uzaklaştırılmayacağından emin olduğu için ikinci aşamaya geçmek istediğini ileri sürdü.

Harel, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in ateşkes ve esir takası anlaşmalarına karşı olmalarına rağmen hükümette kalmayı sürdürdüklerini ve ortak sorumluluk duygusu taşımadan hareket edip Netanyahu'yu teslim olmakla suçladıklarını belirtti.

Son İsrailli esir cesedinin teslim edilmesinin anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasını hızlandıracağını belirten Harel, "Netanyahu ve hükümeti, Hamas'ın (en azından geçici olarak) hayatta kalmasıyla başlayan, Katar ve Türkiye'nin Gazze'ye açık müdahalesiyle biten gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Harel, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının Netanyahu ve hükümeti için sorunların da başlangıcı olacağı yorumunu yaptı.

Hamas'ın silahsızlandırılması

Haber platformu Walla'nın analistlerinden Amir Bohbot, ABD'nin Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda İsrail'e baskı yaptığını belirterek sınır geçişlerinin 28 Ocak Çarşamba veya 29 Ocak Perşembe açılmasının beklendiğini kaydetti.

Bohbot, İsrail'in Refah'tan Gazze'ye insani yardım veya herhangi bir malzemenin girişine izin vermeyeceğini, insani yardım girişinin Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan kontrollü olarak süreceğini ve Refah'tan girişine ancak Hamas'ın silahsızlandırılmasından sonra izin vereceğini ileri sürdü.

İsrail'in Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'nin yeniden inşasında ilerleme sağlanmasına izin vermeyeceğini iddia eden Bohbot, Tel Aviv'in, küçük çaplı ateşli silahlar ve askeri teçhizat da dahil tüm silahların teslim edilmesini, üretim tesisleri ile tüm tünellerin imha edilmesini talep ettiğini aktardı.

Bohbot, buna karşın Filistinli grupların, tabanca ve tüfek gibi küçük çaplı silahlara sahip olmaya devam edeceğini, diğer silahları ise arabulucuların denetimine teslim etmeyi kabul ettiğini ifade etti.

"En karmaşık aşama"

Hükümete yakın Israel Hayom gazetesi analisti Danny Zaken, son İsrailli esirin dönüşüyle ikinci aşamanın başladığını belirterek "Ancak bu (ikinci aşama), en karmaşık ve en çok engelin olduğu aşama." değerlendirmesinde bulundu.

Zaken, Hamas'ın silahsızlandırılmayı ve Gazze'nin askerden arındırılmasını reddettiğini öne sürerek İsrail'in bakış açısıyla bunun ikinci aşama ile ilgili diğer tüm adımları imkansız kıldığına işaret etti.

Netanyahu'nun dün ikinci aşamanın Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasını içerdiği, Gazze'nin yeniden inşasının kapsam dışı olduğu yönündeki iddiasını hatırlatan Zaken, ABD'nin yeniden inşa ve yeni bir sivil idarenin kurulması konusunda İsrail'e baskı yapacağını belirterek bu konunun Tel Aviv yönetimi ile haftasonu İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner arasında anlaşmazlıklara neden olduğunu aktardı.

Zakin, arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar ile temaslarını sürdüren Hamas'ın Witkoff ekibi ile de arasında doğrudan iletişim olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

