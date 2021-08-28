İsrail güçleri Gazze sınırındaki protestoya müdahale etti: 2'si ağır 11 yaralı - Son Dakika

İsrail güçlerinin, İsrail'in 15 yıldan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için kentin doğu sınırında düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 11 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, İsrail'in 15 yıldan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için Gazze'nin doğu sınırında bu akşam gösteri gerçekleştirdi. Araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, ablukanın kaldırılması yönünde sloganlar attı. Göstericiler, ablukanın İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarının ardından çok yoğunlaştığını vurguladı. İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında çocukların de bulunduğu 11 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Gösteri sırasında İsrail güçlerinin göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçları (İHA) ile göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)