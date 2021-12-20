İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Mezraa el-Garbiyye beldesinden Filistinli aktivist Ahmed Ebu Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 3 askeri araçla beldeye baskın düzenlediğini söyledi.

Ebu Kara, Filistinlilerin Mezraa el-Garbiyye Erkek Lisesi yakınlarında toplanarak baskına karşı çıkması üzerine İsrail güçlerinin plastik ve gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığını, Filistinlilerin ise taş atarak karşılık verdiğini dile getirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, söz konusu olayda 2 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Gerçek mermiyle sırtından vurulan 19 yaşındaki Filistinlinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı, 17 yaşındaki diğer gencin ise plastik mermiyle elinden yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörlüğünün raporuna göre, Batı Şeria'da Ocak-Kasım 2021 döneminde 68 Filistinli İsrail güçlerince öldürüldü, 13 bin 800'den fazlası yaralandı.