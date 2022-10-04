İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı

04.10.2022 15:30
İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 11 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 11 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'un Huvara ve Beyta beldelerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinli plastik mermiyle, 10 Filistinli de arbede sırasında İsrail güçlerinin darbetmesiyle yaralandı.

Darbedilen Filistinlilerden biri Nablus'taki Rafidiye Hastanesine kaldırılırken, İsrail güçlerince atılan gazdan etkilenen onlarca Filistinli de olay yerinde Kızılay ekiplerince tedavi edildi.

Yahudi yerleşimciler Huvara beldesinde dini ayin düzenledi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nablus'ta kontrol noktalarını kapatması ve Yahudi yerleşimcilerin Huvara beldesinde dini ayin düzenlemesinin ardından bölgede gerginliğin tırmandığını söyledi.

İsrail güçlerinin Nablus kentinin girişlerini sabahtan öğleye kadar kapalı tuttuğunu kaydeden Daglas, Filistinlilerin işlerine gidemediğini ve kontrol noktalarında çıkan arbedelerde çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin Huvara beldesine düzenlediği baskının, İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Filistin yönetiminden uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Yahudi yerleşimcilerin gerginliğin daha fazla tırmanmasına neden olan baskınlarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.

"İşgal ordusu ve aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistin şehirleri, köyleri ve mülteci kamplarında her gün kapsamlı bir savaş yürütüyor." diyen Rudeyne, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni "Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için acilen müdahale etmeye" çağırdı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Batı Şeria'ya sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, 2022 başından 26 Eylül'e kadar 88 Filistinli öldü, 6 bin 700 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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