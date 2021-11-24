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İsrail ile Fas arasında savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

İsrail ile Fas arasında savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

24.11.2021 16:47
İsrail ile Fas arasında savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Fas ziyareti sırasında, iki ülke arasında savunma alanında mutabakat zaptı muhtırasına imza atıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Fas ziyareti sırasında, iki ülke arasında savunma alanında mutabakat zaptı muhtırasına imza atıldı.

Gantz, İsrail'le ilişkilerini normalleştirme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Umman arasından ilk ziyaretini Fas'a gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gantz ve Faslı mevkidaşı Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Bakan Abdullatif Ludi, savunma alanında bir mutabakat zaptı muhtırası imzaladı.

Anlaşmanın "iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin tanımlanması ve gelecekteki iş birliği için somut bir zemin oluşturduğu" belirtildi.

İki ülke arasındaki ilgili savunma kurumlarının "karşılıklı istihbarat, endüstriyel iş birliği, askeri eğitim ve daha birçok alanda artırılmış bir iş birliğine" ulaşmasına imkan tanıyacağı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, karşılıklı ekonomik iş birliği, turizm ve halklar arasındaki ilişkilerle derinleşen İsrail-Fas ilişkilerinde bu anlaşmanın önemli bir mihenk taşı olduğu aktarıldı.

Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, anlaşmanın savunmaya ilişkin tüm alanları kapsadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlara yayılarak gelişmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail basını, söz konusu anlaşmanın ardından İsrail'in Fas'a silah satışının önünün açıldığını yazdı.

İsrail'in İngilizce yayın yapan Times of Israel gazetesi, "İsrail'in ilk defa bir Arap ülkesiyle böyle bir anlaşma imzaladığını" iletti.

-Gantz'dan 5. Muhammed'in mezarına ziyaret

Gantz, salı günkü programına Fas'ın başkenti Rabat'taki ülkenin kurucu kralı niteliğindeki 5'inci Muhammed ve diğer kraliyet üyelerinin bulunduğu anıt mezarı ziyaret ederek başladı.

Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemli Fas ziyareti, 5. Muhammed'in mezarına ziyaretle başladı. Buraya çelenk bıraktım ve ziyaretçi defterini imzaladım." ifadelerine yer verdi.

Sivil toplum kuruluşlarından Gantz'ın ziyaretine tepki

İsrailli Bakanın ziyareti, insan hakları derneklerinin, "Siyonist Savaş Bakanının Fas topraklarını ziyaretini reddeden" kampanyaları gölgesinde gerçekleşiyor.

Sivil toplum kuruluşu olan Fas Ümmet Sorunlarına Destek Heyeti, "bu adımın sonuçlarının öngörülemeyeceğini ve Filistin topraklarını gasbeden Siyonist varlıkla ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin devamı" niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Filistin'e Destek ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi de Filistin davasını destekleyen bütün Fas vatandaşları ve dernekleriGantz'ın ziyaretini protesto etmek için Rabat'taki parlamento binasının önünde toplanmaya davet etmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından ocak ayında Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Togo Cumhuriyeti, Filistin, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ile Fas arasında savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ile Fas arasında savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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