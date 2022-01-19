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İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi

19.01.2022 21:23

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli Salihiye ailesine ait evi yıkması, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkanı'nın Batı Kudüs'teki evi önünde protesto edildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli Salihiye ailesine ait evi yıkması, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkanı'nın Batı Kudüs'teki evi önünde protesto edildi.

Filistin ve İsrailli onlarca aktivist, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımı ve Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan yasa dışı yeni konutların inşasında sorumluluğu bulunan İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkanı Moshe Lion'un evinin önünde toplandı.

"Şeyh Cerrah ve Silvan'ı kurtarın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Moshe Lion'u ve işgal belediyesini protesto eden sloganlar attı.

Gösteriye katılanlardan İsrail Meclisi Milletvekili Mossi Raz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu (yağmurlu) kötü havada Kudüs Belediye Başkanı'nın rezidansı önüne, bu gece Şeyh Cerrah Mahallesi'nde işlenen korkunç suça karşı çıkmak için geldik." dedi.

İsrailli politikacı şöyle devam etti:

"Bu tahliyeleri kabul etmiyoruz. İnsanların evlerinin yıkılmasını kabul etmiyoruz. Kudüs'te Yahudi ve Filistinliler arasında farklılık gözeten politikaları kabul etmiyoruz. Belediye Başkanı buna hemen bir son vermek zorunda. Tüm bu tahliye politikalarını hemen tazmin etmelidir. O insanlar evlerine tekrar geri döndürülmeli ve evlerini yeniden inşa etmeliler."

İsrail polisinin müdahale ederek dağıttığı protestocular ara sokaklarda gösterilere devam etti.

İsrail, Şeyh Cerrah'ta Salihiye ailesinin evini yıktı

İsrail polisi, Kudüs Belediyesi'nin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere pazartesi sabahı bölgeye gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye, ailenin diğer üyeleriyle mutfak tüpleri alarak çatıya çıkmış, kendisiyle birlikte evi patlatmakla tehdit etmişti.

İsrailli belediyeye ait iş makineleri, karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılırken, Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyordu.

İsrail polisinin bu gece saat 03.00 civarı eve yeniden baskın düzenleyip aile fertlerini gözaltına almasının ardından belediye ekipleri evi yıkmıştı.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail işgal güçleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri genişletme çabasıyla çok sayıda Filistinlinin evini yıkmaya devam ediyor.

İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi
İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi
İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Filistinli Salihiye ailesinin evini yıkması Batı Kudüs'te protesto edildi - Son Dakika
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