İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Güney Afrika'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde protesto edildi.

Filistin Dayanışma İttifakı (PSA) organizasyonuyla ülkenin en büyük kenti Johannesburg'ta gerçekleştirilen protestoya, çok sayıda gösterici katıldı.

Güney Afrika Siyonizm Federasyonu önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Göstericiler, buradan Mary Fitzgerald Parkı'na araç konvoyu düzenledi.

Filistin bayraklarının dalgalandığı eylemde, göstericiler "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, daha sonra Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) genel merkez binasına hareket etti.

ANC Genel Merkezi önünde eylemi devam ettiren göstericiler, Güney Afrika hükümetinin Filistin konusunda İsrail'e karşı harekete geçmesi çağırısında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişi yaşamını yitirmiş, 1400'den fazla kişi yaralanmış ve 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.