İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 2 Ölü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup vatandaşı hedef aldığı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir grup vatandaşı İHA'yla hedef aldığı belirtildi.
El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki Mekki Kavşağı'nda gerçekleşen saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.
İsrail ordusunun zırhlı araçlardan da Deyr el-Belah bölgesindeki yerleşim alanlarına doğru ateş açtığı kaydedildi.
İsrail ordusunun gün içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli ölmüş, 5 yaşındaki bir çocuk ise keskin nişancı kurşunuyla yaralanmıştı.
