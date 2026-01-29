İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 2 Ölü

29.01.2026 20:21
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de İHA ile saldırdı; 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup vatandaşı hedef aldığı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir grup vatandaşı İHA'yla hedef aldığı belirtildi.

El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki Mekki Kavşağı'nda gerçekleşen saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun zırhlı araçlardan da Deyr el-Belah bölgesindeki yerleşim alanlarına doğru ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusunun gün içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli ölmüş, 5 yaşındaki bir çocuk ise keskin nişancı kurşunuyla yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

