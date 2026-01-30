İsrail'in Gazze Saldırı Hazırlığı

İsrail, son günlerde Hamas'ı Gazze Şeridi'nde giderek güçlenen bir yapı olarak gösteren söylemiyle, Gazze'ye yönelik olası yeni bir askeri saldırıyı iç ve dış kamuoyunda meşrulaştırmaya yönelik zemin oluşturmaya çalışıyor.

İsrailli askeri muhabirler, söz konusu kampanyanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaların sona erdirilmesine yönelik planına garanti veren, Türkiye, Katar ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin varlığı nedeniyle saldırıların yeniden başlatılmasının zorlaştığı bir ortamda, Gazze'ye yönelik saldırı için meşruiyet inşa etmeyi amaçlayan bir söylem oluşturma girişimi olduğunu belirtti.

İsrailli bakanların, saldırıların yeniden başlatılması, nüfusun zorla yerinden edilmesi ve Gazze Şeridi topraklarında yerleşim birimleri kurulması çağrısı yapan açıklamaları art arda gelmeye devam ediyor.

İsrail ordu radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun büyük olasılıkla siyasi liderliğin de desteğiyle Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve silahsızlandırmak amacıyla Gazze'de çatışmalara yeniden dönme ihtimaline hazırlık olarak iç ve dış kamuoyunda meşruiyet oluşturmayı hedefleyen bir anlatı oluşturmaya başladığını ifade etti.

Kadosh, bu anlatıda öne sürülecek gerekçeleri ise şu şekilde sıraladı:

"Birincisi, Hamas güçleniyor ve silahsızlanmayı düşünmüyor. İkincisi, Hamas insani yardım tırlarının çok büyük bir bölümünden ciddi kazançlar elde ediyor. Üçüncüsü ise Hamas, teknokratlardan oluşan bir komitenin kurulması gibi adımları önemsemiyor zira fiilen Gazze'yi yönetmeye ve silahlı gücü kontrol etmeye devam edecek."

Kadosh, bu propaganda kampanyasının dördüncü ayağında da "Katar ve Türkiye'nin müdahalesinin İsrail'in çıkarlarına zarar verdiği ve bunun yalnızca Hamas'ı güçlendireceğinin" ileri sürüldüğünü söyledi.

İsrailli gazeteci, tüm bunların yanı sıra "uluslararası baskı olması halinde Refah Sınır Kapısı'nın ticari geçişlere açılması gibi olası adımların, ülkeyi 7 Ekim 2023 olaylarına geri götürecek bir felaket olacağı" iddiasının da kullanılacağını belirtti.

İsrail ordusunun uyarısı

Askeri muhabir Kadosh, ordunun, "Gazze Şeridi'ne her gün giren çok sayıdaki insani yardım tırı ve bölgeye açılan ek güzergahlar üzerinden gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle Hamas'ın gözle görülür biçimde güçlendiği uyarısında bulunduğuna" dikkati çekti.

Kadosh, şunları kaydetti:

"Refah Sınır Kapısı'nın 1 Şubat pazar günü faaliyete geçmesinin öngörülmesiyle birlikte İsrail ordusundaki üst düzey yetkililer siyasi liderliğe, kapının yalnızca kişi geçişleri için kullanılmasında ısrar edilmesini, Mısır'dan Gazze'ye mal girişine, 7 Ekim 2023'ten önce olduğu gibi izin verilmemesini tavsiye ediyor."

Komiteye yönelik itirazlar

Kadosh, İsrail ordusunun Hamas'ın, Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulan teknik komiteyi önemsemediği görüşünde olduğunu aksine Hamas'ın, fiili güvenlik kontrolünü elinde tutmayı sürdürürken Gazze'nin idaresini bu komiteye devretmeyi kabul etmesinin muhtemel göründüğünü belirtti.

İsrail ordusunun ayrıca, komitenin Gazze'nin yönetimini devralmasından sonra dahi onun emrinde çalışacak on binlerce kamu görevlisinin geçmişte Hamas'la birlikte çalışmış kişiler olduğuna dikkat çektiğini aktardı.

Kadosh, ordunun, belediye başkanları ve hastane yöneticileri gibi üst düzey isimler başta olmak üzere bazı kilit görevlilerin değiştirilmesini istediğini vurguladı.

Anlaşmadaki temel meseleler çözüme kavuşmadı

Haaretz gazetesinin askeri muhabiri Yaniv Kubovich, 29 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, İsrail ordusunun İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına hazırlık yaptığını ancak bu aşamanın nasıl uygulanacağına dair hala ciddi belirsizlikler bulunduğunu ifade etti.

Kubovich, güvenlik kaynaklarının, anlaşmanın genel bir çerçeve çizmesine rağmen birçok temel meselenin çözüme kavuşturulmadığını kabul ettiğini aktardı.

İsrailli gazeteci, bu başlıklar arasında Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'den çekilme kapsamı, yardımlar ve yeniden imar sürecine yönelik denetim mekanizmaları ile sivil yeniden imarın hızlandırılmasıyla Hamas'ın Gazze üzerindeki fiili kontrolü arasındaki sorunlu ilişkinin yer aldığını belirtti.

Kubovich, "(Gazze'de) yeni oluşan durum, İsrail ordusunu bir dizi ikilemle karşı karşıya bıraktı. Bunların bir kısmı, İsrail'den yapılan resmi açıklamalarla çelişiyor." ifadelerini kullandı.

Sahadaki tabloya dikkat çeken Kubovich, Gazze'nin benzeri görülmemiş bir hızda sivil yeniden imar sürecine girdiğini, buna karşılık Hamas'ın Gazze'deki sivil ve ekonomik yaşam üzerindeki hakimiyetini koruduğunu hatta bu hakimiyeti daha da güçlendirdiğini savundu.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının henüz çözüme kavuşmamış temel meselelerden biri olduğuna dikkati çeken Kubovich, İsrail ordusunun bunun mümkün olup olmadığı ve nasıl uygulanacağı konusunda dahi netlik bulunmadığını kabul ettiğini aktardı.

Emlak projesi

Kubovich, dünyanın belki de en büyük projesi olacak Gazze'nin yeniden imarının, aşamalı olarak devasa bir emlak projesine dönüşeceğine işaret etti.

Uluslararası şirketler Gazze Şeridi'ne ilgi gösterirken, siyasi liderlerin de geniş çaplı ekonomik girişimlerin hayata geçirilmesine yönelik adımlar attığı belirtiliyor.

Buna karşılık İsrail ordusunun, Hamas'ın silah bırakmadığı bir ortamda, yeniden imar konusundaki aceleci tutumun Harekete doğrudan bir güç kazandıracağı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Kubovich, orduyu meşgul eden en temel konunun ise Hamas'ın zamanla siyasi, sivil ve ekonomik gücüne yeniden kavuşma ihtimali olduğunu kaydetti.

Muhtemel senaryolar

Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri muhabiri Yoav Zitun da İsrail ordusunun gelecek yıl için farklı senaryolar beklediğini ifade etti.

Zitun'a göre bu senaryolar şu şekilde:

"Hamas'ın kendi toprakları üzerindeki kontrolünü sürdürmesi ve bu sırada varsa çok uluslu bir gücün henüz inşa edilmemiş olan ve Sarı Hat'tın İsrail tarafında yer alan yeni Gazze'de faaliyet göstermesi, Hamas'ın Hizbullah modeline dönüşerek, doğrudan bağlı olmadığı bir Filistin sivil otoritesinin yanında güçlü bir silahlı örgüt haline gelmesi veya Hamas'ın silahsızlanmayı reddederek yeniden çatışmalara dönmesi"