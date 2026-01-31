İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 12 Ölü

GAZZE, 31 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki kaynakların hastane yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Gazze'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde düzenlenen saldırılarda, Gazze kentindeki bir apartman dairesi ile Han Yunus'taki bir çadır hedef alındı.

Hayatını kaybedenler arasında iki farklı aileden iki kadın ve altı çocuk bulunuyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 500'den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.