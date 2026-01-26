İsrail\'den Lübnan\'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A ÇİFTE SALDIRI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesi çevresine de öğle saatlerinde İsrail ordusu tarafından havan topu saldırısı düzenlendi.