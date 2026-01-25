İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı
25.01.2026 16:29
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Kefer Malki Vadisi ile Hırbıt Silim beldesi çevresine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Hırbıt Silim'deki saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesi çevresini de hedef aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

