İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Kefer Malki Vadisi ile Hırbıt Silim beldesi çevresine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Hırbıt Silim'deki saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesi çevresini de hedef aldığı belirtildi.
