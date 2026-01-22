İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 19 Yaralı - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 19 Yaralı

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 19 Yaralı
22.01.2026 10:37
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 19 kişi yaralandı, 8 gazeteci de etkilendi.

BEYRUT, 22 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü düzenlenen saldırılar Sayda kentine bağlı Kanarit başta olmak üzere pek çok kasaba ve köyü hedef aldı. Haberde, İsrail güçlerinin günün erken saatlerinde yayımladığı tahliye uyarısının ardından gerçekleştirdiği yoğun bombardımanda en az yedi binanın vurulduğu bildirildi.

Yerel basında, bölgedeki gelişmeleri takip eden 8 gazetecinin de saldırılarda yaralandığına dair haberler yer aldı. İsrail ordusundan ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, yaralılardan ikisinin yoğun bakıma alındığını, üçünün hastaneye kaldırıldığını ve 14 kişinin acil serviste tedavi edildiğini duyurdu.

İsrail'in diğer hava saldırılarında ise Cercua ve Kefur kasabalarındaki binaların yıkıldığı, Harayib ve Ensar köylerine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik sistematik bir saldırı politikası izlediğini belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in söz konusu eylemlerini, ateşkesin ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah "tehditlerini" gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan sınır bölgesindeki beş ana noktada da güçlerinin varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

