İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler Filistinlilerin taşıdıkları dövizler Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri'nin açıklamaları Gazze'de onlarca Filistinli, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler

Filistinlilerin taşıdıkları dövizler

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri'nin açıklamaları Gazze'de onlarca Filistinli, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa'mız sizin Süleyman Mabediniz değil", "Mescid-i Aksa tehlikede" ve "İsra toprağını kurtaracak ve Aksa'nın lambalarını şehitlerin kanlarıyla yakacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, Mescid-i Aksa altında devam eden kazılar ve halkı tehcir ederek sistematik bir politika izlediğini söyledi.

Mısri, İsrail'in Kudüs halkını yerlerinden ederek, burasının İsrail'in başkenti olması hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını ancak Filistinlilerin bu planı boşa çıkaracağını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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