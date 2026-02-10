İsrail'in Vergi Geliri Baskısı Eğitim Krizini Derinleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Vergi Geliri Baskısı Eğitim Krizini Derinleştiriyor

10.02.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Filistin'in vergi gelirlerine el koyarak eğitim krizini tetikledi. Öğretmenler maaş kesintisi yaşıyor.

İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerine el koyması, saldırı ve baskınları işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle son iki yılda giderek derinleşen bir eğitim krizine sebep oldu.

İsrailli ve Filistinli aktivistlerden oluşan "Combatants for Peace" (Barış için Savaşanlar) sivil toplum kuruluşunun Nablus kentinde organize ettiği basın turunda Filistinli eğitimciler, öğrenciler ve veliler işgalin neden olduğu sorunları anlatttı.

Eğitim krizini tetikleyen en önemli unsurun Filistin'e ait vergi gelirlerine İsrail tarafından el konulması olduğunu söyleyen Filistinli eğitimci Ayşe Hatip, Filistin Yönetimi'nin öğretmen maaşlarında yüzde 40 kesintiye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

İsrail'in vergi gelirlerine el koyması nedeniyle öğretmenlerin maaşlarının sadece yüzde 60'ını alabildiğini belirten Hatip, Filistin Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda yalnızca 3 gün eğitim verilebildiğini kaydetti.

Hatip, çok sayıda erkek öğretmenin ailesini geçindirmek için başka iş kollarında çalışmaya başladığını belirtti.

Çocukları Muhammed ve Ahmet'in daha iyi bir eğitim almasını istediğini söyleyen Hüseyin el-Hac, İsrail işgalinin sebep olduğu kötü ekonomik koşulların daha iyi bir eğitime engel olduğunu vurguladı.

Filistinli öğrenci Zeyd'in annesi ise İsrail'in düzenlediği baskın ve saldırılar nedeniyle bazen bir hafta bazen bir ay boyunca çocuklarının okula gidemediğini aktardı.

Combatant for Peace'den yapılan açıklamada ise son iki yıldır, ciddi hareket kısıtlamaları, yoğunlaşan askeri saldırı ve baskınlar ve Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddet eylemlerinin eğitimi ciddi oranda kötü etkilediği vurgulandı.

Düzensiz veya kısmi ödeme yapılan öğretmenlerin yalnızca 3 gün eğitim vermek zorunda kaldığı işgal altındaki Batı Şeria'da öğrencilerin akademik başarısının düştüğü, ruh sağlığının bozulduğu ve okulu terk ederek küçük yaşta çalışmaya başladığı belirtildi.

Nablus Valisinden İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin artan şiddetinin öğrencilerin canına kastettiği vurgusu

Gazetecilere konuşan Nablus Valisi Gassan Daglas ise İsrail askerlerinin şiddet ve saldırılarının öğrencilerin canına mal olduğunu ve Filistinli çocukların eğitimini ciddi anlamda sekteye uğrattığını söyledi.

Geçen yıl 19 öğrencinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü ve 240'ının ise yaralandığını belirten Daglas, İsrail askerlerinin öldürdüğü bazı öğrencilerin cenazelerini teslim etmediğini söyledi.

Artan Yahudi yerleşimci şiddetine de değinen Daglas, Nablus'ta son iki ayda üç okulun kundaklandığını söyledi.

Vali Daglas, tüm bu saldırı ve şiddet olaylarının aileleri çocuklarını okula göndermeye korkmasına yol açtığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Vergi Geliri Baskısı Eğitim Krizini Derinleştiriyor - Son Dakika

Buca Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
Ayrılık adım adım yaklaşıyor Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa’sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
CHP’den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım
Sadettin Saran’dan Erman Toroğlu’nun iddiaları hakkında açıklama Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00’te Beştepe’de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00'te Beştepe'de kabul edecek.
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 19:53:39. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Vergi Geliri Baskısı Eğitim Krizini Derinleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.