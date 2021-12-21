İsrail, Mescid-i Aksa Hatibi Sabri'nin seyahat yasağını Mart 2022'ye kadar uzattı - Son Dakika

İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin yurt dışı seyahat yasağını Mart 2022'ye kadar uzattığı bildirildi.

Şeyh Sabri'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, İsrail İçişleri Bakanlığının Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkındaki yurt dışı çıkış yasağına ilişkin bilgi verildi.

Mart 2021'den bu yana devam eden söz konusu yasağın üçüncü kez uzatıldığı ve Şeyh Sabri'nin Mart 2022'ye kadar yurt dışına çıkış yapamayacağı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şeyh Sabri de İsrail makamlarının kendisine yönelik bu kararının "haksız, adaletsiz, temel insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu" vurguladı.

İsrail mercilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin talimatıyla, Mart 2021'de Şeyh Sabri hakkında bir ay seyahatten men kararı verilmişti. Kararın nedenine ilişkin İsrail'den resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail güvenlik birimleri, daha önce de İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı tutumu nedeniyle Sabri'yi birkaç kere gözaltına almış ve Mescid-i Aksa'ya girişini engellemişti.