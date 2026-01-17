İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Yıkım Yapıyor - Son Dakika
İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Yıkım Yapıyor

17.01.2026 13:32
İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen Gazze'de 2500'den fazla binanın yıkımında ordusunu övdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 2 bin 500'ün üzerinde binayı yıktığı ortaya çıkan İsrail ordusuyla övündü.

Bakan Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The New York Times gazetesinin uydu görüntülerini inceleyerek İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen yürüttüğü yıkımı ortaya koyan haberine ilişkin açıklama yaptı.

Gazetenin İsrail ordusunun ateşkes sonrası dahi 2 bin 500'ün üzerinde binayı yerle bir ettiği, sera ve tarım alanlarını yok ettiği haberine atıfla Bakan Katz, "İsrail askerlerini faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda ateşkes sonrasında da Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürdüklerini itiraf eden Katz, hedef aldıkları sivil yapıların altında tünellerin olduğunu ileri sürdü.

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüreceklerini vurgulayan Katz, İsrail'in "yakın ve uzak tüm tehditlere karşı güvenliğini korumaya devam edeceğini" iddia etti.

The New York Times gazetesi, 12 Ocak Pazartesi yayımladığı haberinde, uydu görüntülerinin, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Gazze'de 2 bin 500'den fazla binayı yıktığını ortaya koyduğunu bildirmişti.

Haberde, yıkımın yalnızca ateşkes öncesi hasar alan binalarla sınırlı kalmadığı, çatışmalar sırasında kısmen ayakta kalan bazı mahallelerin de tamamen yerle bir edildiği vurgulanmıştı.

Ateşkes sonrası yerle bir edilen yapıların büyük bölümünün İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerde olduğu ancak geri çekildiği alanlarda da onlarca binayı hedef aldığı ortaya konulmuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan uzun süren saldırıları 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşası için gereken maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlalde bulunduğunu, bu ihlaller sonucu 1760 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ya da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

