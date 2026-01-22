İsrail Refah Sınır Kapısı'nı Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Refah Sınır Kapısı'nı Görüşecek

22.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın açılışını gelecek hafta değerlendirecek.

İsrail kabinesinin, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın açılışını gelecek hafta görüşeceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Refah'ın açılma ihtimalini reddetmediği belirtildi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta çift yönlü olarak açılacağını duyurmasının ardından yayımlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin henüz bu konuda bir talimat vermediği aktarıldı.

Daha önce Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir cesedi geri dönene kadar Refah'ın açılışına izin vermeyeceğini açıklayan İsrail yönetiminin bu ihtimali dışlamadığı, fakat esir Ran Gvili'nin cesedinin dönüşü için çaba sarfettiği kaydedildi.

İsrail kabinesinin son esir cesedinin dönüşünü ve Refah Sınır Kapısı'nın açılışını gelecek hafta görüşeceği bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İsrail'in Refah'ı açmak zorunda kalacağını söyledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas'ın açıklamasından önce, Refah'ın yakında açılmasını beklediğini aktardı.

KAN'a konuşan Huckabee, "İsrail yakında Refah geçişini açmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

İsrailli bakanların Gazze'nin işgalinin sürmesi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve bölgede Filistin toprakları gasbedilerek yeni yerleşimler kurulması yönündeki çağrılara ilişkin konuşan Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının herhangi bir yerleşim yeri öngörmediğini söyledi.

İsrail yükümlülüğünü yerine getirmedi

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı son esirin cesedi teslim edilmeden açmayacağı bildirilmişti.

Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Refah Sınır Kapısı'nı Görüşecek - Son Dakika

ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Refah Sınır Kapısı'nı Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.