İsrail Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail Saldırılarına Devam Ediyor

20.01.2026 11:18
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'nde hava saldırıları ve bombardımanlar düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda iki Filistinliyi vurarak yaraladı, bölgenin çeşitli noktalarına hava saldırıları ve topçu bombardımanı gerçekleştirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Nur el-Makusi ile 20 yaşındaki Sabır Ebu Beyd, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin batısında yer alan El-Faluca bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail topçusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinin çeşitli noktalarını bombaladığını, ayrıca İsrail ordusunun, kontrolündeki alanlara yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

Tanıklara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Sikke Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail topçuları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere bombardıman gerçekleştirirken, bir helikopterin de İsrail ordusunun çekildiği Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki alanlara ateş açtığı bildirildi.

Gazze'nin güneyinde ise İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 465 Filistinli hayatını kaybetti, 1287 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve büyük yıkıma yol açtı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

