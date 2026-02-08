İsrail Saldırısında Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırısında Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

08.02.2026 21:43
Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında 16 yaşındaki Muhammed es-Sarhi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde ateş ettiği Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Zeytun Mahallesi'ndeki Selahaddin Camisi yakınlarında İsrail askerlerince vurulan çocuğun 16 yaşındaki Muhammed es-Sarhi olduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde İsrail'in düzenlediği bir bombalı saldırıda 33 yaşındaki Salim Ruhi es-Sus hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Nebil Hasan es-Sus da yaralanmıştı.

Yine İsrail ordusunun Deyr el-Belah ile Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda da Nesim ebul Acin ile Dalia Halid Asfur adlı iki Filistinli yaşamını yitirmişti.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar en az 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Son Dakika

