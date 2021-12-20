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İsrail, Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailenin iki evi ile arazisi için tahliye ve el koyma kararı aldı - Son Dakika

İsrail, Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailenin iki evi ile arazisi için tahliye ve el koyma kararı aldı

20.12.2021 22:49
İsrail, Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailenin iki evi ile arazisi için tahliye ve el koyma kararı aldı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli bir ailenin iki evi ile arazisi için tahliye ve el koyma kararı verildi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli bir ailenin iki evi ile arazisi için tahliye ve el koyma kararı verildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail makamlarının, Filistinli aileden bölgedeki iki evi tahliye etmelerini istediği ve bir arazilerine de el konulacağını bildirdiği kaydedildi.

İsrail'in Filistinli aileye tahliye için 25 Ocak'a kadar süre verdiği belirtilirken, kamu yararı ve okul inşası nedeniyle bu kararın alındığı gerekçe gösterildi.

El konulacak arazinin 6 dönüm olduğu, tahliye edilmesi istenen iki evde de çoğu çocuk 12 kişinin yaşadığı aktarıldı.

Filistinlilerin İsrail bürokrasisi ve hukuk sistemiyle mücadelesi

İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgal etmesiyle Tel Aviv yönetiminin tanımladığı belediye sınırı içinde kalan Filistinlilere kalıcı oturum verildi.

Bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan yaklaşık 350 bin Filistinli kendi aralarında "Makdisi" diye isimlendiriliyor; kalıcı oturum statüsünde İsrail hukukuna tabiler, vergilendiriliyorlar ancak İsrail'de seçme ve seçilme hakkından yoksunlar.

İşgal altında yaşayan Filistinliler, kalıcı oturum statülerini kaybetmemek için İsrail bürokrasisi ve hukuk sistemiyle de mücadele ediyor.

İsrail, şehrin tamamında kontrolü elinde tuttuğu için şehrin demografik dengesinde Yahudilerin lehine politikalarını "yeni yerleşim alanları, inşaat izinleri, düşük faizli kredi imkanları" gibi teşviklerle sürdürüyor.

Bunun aksine şehrin doğusunda Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeyse İsrail'in yaptırımları hayatı zorlaştırıyor.

İsrailli insan hakları örgütü B'tselem'in raporuna göre, İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2004'ten bugüne Filistinlilere ait 3 bin 780 binayı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailenin iki evi ile arazisi için tahliye ve el koyma kararı aldı - Son Dakika


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