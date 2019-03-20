Son Dakika Haberleri: İsrail Sinyal Kesicilerle Filistinli Tutukluların Sağlığını Tehlikeye Atıyor"

İsrail Sinyal Kesicilerle Filistinli Tutukluların Sağlığını Tehlikeye Atıyor"

11 dakika önce

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Üyesi Yasir Saliha, İsrail'in Filistinli tutukluların koğuşlarına sinyal kesici cihazlar koyarak, onların sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Üyesi Yasir Saliha, İsrail'in Filistinli tutukluların koğuşlarına sinyal kesici cihazlar koyarak, onların sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara desteğini ifade etmek amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi önüne dayanışma çadırı kurdu. Çadırın açılışına Filistinli grupların yöneticileriyle çok sayıda Gazzeli katıldı.

Burada AA muhabirine konuşan Saliha, "İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutukluların haklarını ihlal ediyor. Koğuşlarına sinyal kesici cihazlar koyan idare, tutukluların sağlığına zarar veriyor. Bu cihazların yan etkileri, şiddetli baş ağrılarıyla başlıyor, kansere kadar varabiliyor." dedi.

Bazı tutukluların İsrail'in bu tür saldırılarına karşı koymak için açlık grevine başladığını ifade eden Saliha, çadır kurmak gibi türlü etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin direnişine destek olacaklarını, dünyanın dikkatini İsrail ihlallerine çekmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:20 Kaynak: AA

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