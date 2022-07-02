İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçakları ve denizden havaya füzelerle, Lübnan yönünden İsrail münhasır ekonomik bölgesine doğru gönderilen 3 İHA'nın imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, İHA'ların Hizbullah'a ait olduğu ve Kariş gaz sahasını hedef aldığı aktarıldı.
Öte yandan, Lübnan'daki Hizbullah, tartışmalı deniz sınırı Kariş gaz sahasındaki İsrail hedeflerine yönelik 3 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Meyadin internet sitesinde yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki deniz sınırında bulunan Kariş'e doğru 3 İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırı hakkında başka detay verilmedi.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Nasim Kasım, İsrail'in Kariş'e gemi göndermesi üzerine 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin talimatı doğrultusunda gerekirse İsrail'e karşı güç kullanmaya hazır olduklarını söylemişti.
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