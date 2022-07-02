İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti

02.07.2022 23:22

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçakları ve denizden havaya füzelerle, Lübnan yönünden İsrail münhasır ekonomik bölgesine doğru gönderilen 3 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların Hizbullah'a ait olduğu ve Kariş gaz sahasını hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Lübnan'daki Hizbullah, tartışmalı deniz sınırı Kariş gaz sahasındaki İsrail hedeflerine yönelik 3 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Meyadin internet sitesinde yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki deniz sınırında bulunan Kariş'e doğru 3 İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı hakkında başka detay verilmedi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Nasim Kasım, İsrail'in Kariş'e gemi göndermesi üzerine 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin talimatı doğrultusunda gerekirse İsrail'e karşı güç kullanmaya hazır olduklarını söylemişti.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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