İsrail, UCM'nin Filistin'deki durumla ilgili başlatacağı soruşturmada iş birliği yapmayacak - Son Dakika

İsrail hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin'deki durumla ilgili başlatacağı soruşturmada iş birliği yapmama kararı verdi.

İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Başsavcı Avichai Mandelblit ve güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerle bir toplantı düzenledi.

UCM'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma kararının görüşüldüğü toplantıda, UCM Savcısı Fatou Bensouda'ya İsrail'e karşı soruşturma açma yetkisi olmadığının ve İsrail'in bu bağlamda UCM ile iş birliği yapmayı reddedeceğinin iletilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca konuyla ilgili UCM'ye mektup gönderilmesi kararlaştırıldı.

Filistinli gruplar, 31 Mart'ta UCM'ye Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılama çağrısında bulunmuştu.

UCM, 18 Mart'ta işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail'e 30 gün mühlet vermişti.

Filistin soruşturması

UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden coğrafi kapsamı belirlemelerini istedi.

UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.