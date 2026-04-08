İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi

08.04.2026 22:08
ABD ve İran arasında varılan ateşkes sürecinin ardından başlayan müzakere ortamı İsrail siyasetini karıştırdı. İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, İran ile geçici ateşkes kararı ilan edilmesinde Tel Aviv'in masada olmamasına tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve stratejik açıdan başarısız olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması, İsrail muhalefetinden hükümete sert tepkiler gelmesine yol açtı.

ANA MUHALEFET LİDERİ LAPİD: İSRAİL MASADA BİLE DEĞİLDİ

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren (geçici ateşkes) kararlar alınırken İsrail masada bile değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, İran ile geçici ateşkes kararı alınırken İsrail'in masada bile olmamasına tepki göstererek, "Netanyahu siyasi ve stratejik olarak başarısız oldu. Bizzat kendisinin belirlediği hedeflerin tek birini bile gerçekleştiremedi. Netanyahu'nun kibir, ihmalkarlık ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle yol açtığı bu siyasi ve stratejik hasarı onarmak yıllarımızı alacak." ifadelerini kullandı.

 Yair Lapid

İSRAİL EVİMİZ LİDERİ LİBERMAN: AYETULLAH REJİMİNE YENİDEN ORGANİZE OLMA FIRSATI TANIYOR

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçici ateşkes kararına tepki göstererek, şunları kaydetti: "İran ile yapılan ateşkes, Ayetullah rejimine bir nefes alma alanı ve yeniden organize olma fırsatı tanıyor. İsrail'in yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesini, uranyum zenginleştirilmesinin durdurulmasını, balistik füze üretiminin sonlandırılmasını ve bölgedeki terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini içermeyen her türlü anlaşma, gelecekte çok daha zor şartlar altında, daha ağır bir bedel ödeyerek yeni bir çatışmaya geri dönmek zorunda kalacağımız anlamına gelir."

Avigdor Liberman

DEMOKRATLAR LİDERİ GOLAN: NETANYAHU, İSRAİL'İN TARİHİNDEKİ EN AĞIR STRATEJİK BAŞARISIZLIKLARDAN BİRİNE İMZA ATTI

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu yalan söyledi, tarihi bir zafer ve nesiller boyu sürecek bir güvenlik vaat etmesine rağmen, pratikte İsrail'in tarihindeki en ağır stratejik başarısızlıklardan birine imza attı." açıklamasını yaptı.

Golan, "Bu süreçte sivil kayıplar verildi, kahraman askerler şehit düştü ve tüm ülke sığınaklara hapsoldu. İsrail ordusu üzerine düşeni üstün bir güçle yerine getirip önemli başarılar elde etse de Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir hükümeti, bu kazanımları gerçek bir zafere dönüştürmekte bir kez daha sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı.

Hedeflerin hiçbirine ulaşılmadığını ve İran yönetiminin bu süreçten güçlenerek çıktığını belirten Golan, şunları kaydetti: "Bugün İran, hem zenginleştirilmiş uranyumu elinde tutuyor hem de Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüyle şartları dikte eden taraf konumunda bulunuyor. İsrail ise tıpkı Gazze'de olduğu gibi bir kez daha karar masasının dışında kalarak etkisizleşti. Ortaya çıkan tablo yine aynıdır. Askeri başarıları siyasi bir güvenliğe dönüştürmeyi beceremeyen başarısız, aşırılıkçı ve tehlikeli bir hükümet yüzünden ordu kazanırken İsrail kaybetmektedir. Sonuç olarak yaşanan bu durum tarihi bir zafer değil, İsrail'in güvenliğini gelecek yıllar boyunca tehlikeye atan mutlak bir başarısızlıktır."

 Yair Golan

MUHALEFET, İRAN VE LÜBNAN'A SALDIRILARI DESTEKLEMİŞTİ

İsrail muhalefeti, geçici ateşkes kararına tepki gösterse de İran ve Lübnan'a saldırıların başlamasına destek vererek dikkatleri çekmişti.

İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırılarını destekleyen Lapid, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: "Ordumuz konusunda şüphemiz yok. Muhteşem bir iş yapıyor ve İsrail tarihine görkemli sayfalar yazıyor. Stratejik zafer demek, (İran'da) rejim değişikliği, nükleer tehdidin ortadan kaldırılması, balistik tehdidin bertaraf edilmesi, Hizbullah'ın ezilmesi. Stratejik zafer demek, İran ekonomisinin altyapısının yok edilmesi (Bunu Nisan 2024'ten beri savunuyorum)."

Golan da 6 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim kahraman kadın ve erkek savaşçılarımız var. Mükemmel kadın ve erkek komutanlarımız var. Savaşmayı ve kazanmayı bilen muazzam bir ordumuz var. Sahip olmadığımız tek şey, zaferleri kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi bilen bir hükümettir." diye yazmıştı.

Liberman ise 28 Şubat'ta, Tevrat anlatısına göre antik Pers İmparatorluğu’nda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." açıklamasında bulunmuştu.

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı
Ateşkes Lübnan’ı da kapsayacak Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak
İki haftalık ateşkes başladı İşte İran’ın Trump’a sunduğu 10 madde İki haftalık ateşkes başladı! İşte İran'ın Trump'a sunduğu 10 madde

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 254
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 254
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
