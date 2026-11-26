İsrail merkezli i24 televizyonunda bir haber sunucusu, canlı yayında ülkenin nükleer silah kapasitesine ilişkin yeni bir raporu duyurdu. Atom Bilimcileri Bülteni'nin kasım ayında yayımladığı araştırmaya göre İsrail'in yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Raporda, ülkenin nükleer tesislerindeki yeni inşaat faaliyetlerine de dikkat çekiliyor.

İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAH SAYISI CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

i24 televizyonunun ekranlarına taşıdığı raporda, İsrail'in nükleer cephaneliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Araştırmacılar, ülkenin yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ederken bu rakamın 2021 yılında yayımlanan önceki rapora göre değişmediğini belirtti.

Araştırmadaki değerlendirmelerin uydu görüntüleri, kamuya açık bilgiler ve gizliliği kaldırılan resmi belgeler temelinde yapıldığı bildirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İNŞAAT

Raporda, İsrail'in Dimona bölgesindeki nükleer araştırma merkezinde yeni inşaat faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi. Uydu görüntülerinde mevcut reaktöre benzer çapta dairesel bir yapının inşa edildiği görülürken söz konusu yapının yeni bir nükleer reaktör olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

İSRAİL YILLARDIR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Orta Doğu'da nükleer silahlara sahip olduğu düşünülen tek ülke olan İsrail, nükleer cephaneliğinin varlığını bugüne kadar resmi olarak ne doğruladı ne de yalanladı.

1960'lı yıllardan bu yana "nükleer belirsizlik" politikası izleyen İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na da taraf değil.

ABD'DE DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

İsrail'in nükleer kapasitesi ABD'de de tartışmalara neden oluyor. Mayıs ayında Demokrat Partili 30 Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup göndererek İsrail'in nükleer silah kapasitesine ilişkin bilgilerin açıklanmasını talep etmişti.