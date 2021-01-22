İsrailli milyarder Beny Steinmetz'e, Gine'deki maden davasında 5 yıl hapis - Son Dakika

İsrailli iş adamı Beny Steinmetz, şirketi BSGR'nin Gine'de maden ruhsatı için rüşvet vermekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Steinmetz'in 2016'ya kadar ikamet ettiği Cenevre'de görülen davada, elmas ve maden sektöründe iş yapan Steinmetz (64), Gine'de demir cevheri ruhsatı için rüşvet vermekten 5 yıl hapse ve 56 milyon dolar para cezasına mahkum edildi. Steinmetz'in 2 yardımcısı da aynı suçtan 1,5 yıl ve 3 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, Steinmetz'in, 2008'de dönemin Gine Cumhurbaşkanı Lansane Conte'nin eşi Mamadie Toure'ye, Simandou'daki demir madeninin ruhsatı karşılığında 8,5 milyon dolar rüşvet verdiğine hükmetti. Steinmetz'in avukatları suçlamaları reddederek temyize gideceklerini belirtti.

160 milyon dolara aldı, 2,5 milyar dolara sattı

Steinmetz, Simandou'daki madenin ruhsatını 160 milyon dolarlık yatırım karşılığında almış ve 18 ay sonra Brezilyalı maden şirketi Vale'ye 2,5 milyar dolara satmıştı.

Uluslararası basın, satışa ilişkin "piyango" benzetmesi yapsa da böylesine verimli bir madenin ruhsatının neden bu kadar ucuza verildiği konusunda da bazı soru işaretleri oluşmuştu. Steinmetz ise eleştiriler karşısında, risk aldığını ve ticarette risk almanın normal olduğunu söylemişti.

Gine hükümeti, Steinmetz'in şirketi BSGR'ye verilen madencilik ruhsatını yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2014'te iptal etmişti.

Rüşvet skandalı, Panama menşeli Mossack Fonseca adlı hukuk şirketi tarafından 214 binden fazla off-shore şirket için düzenlenmiş 11,5 milyon gizli belgenin ortaya çıkartıldığı "Panama Belgeleri" dosyasıyla öğrenilmişti.

Steinmetz, daha önce de Romanya'da kara para aklama suçundan 5 yıl hapis cezası almıştı.

Gine'nin ormanlık bölgesinde bulunan Simandou'da dünyanın en verimli demir madenlerinin olduğu biliniyor.