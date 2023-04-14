İsrailli ünlü oyuncu Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika
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İsrailli ünlü oyuncu Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu bilgisine ulaşıldı

14.04.2023 17:17

İsrail'de geçen ay yaşamını yitiren ünlü aktör Haim Topol'un, yurt dışında bulunduğu dönemde İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad için çalıştığı ortaya çıktı. Oyuncunun ailesi, aktörün Arap ülkesinin elçiliğini dinlemek için yan binadaki daireyi kiraladığını ve burayı "diş kliniği" şeklinde döşediklerini ifade etti.

"Damdaki Kemancı" isimli müzikalde Tevye karakterini canlandırarak dünyaca ün kazanan ve geçen ay hayatını kaybeden İsrailli aktör Topol, yurt dışında yaşadığı dönem Mossad için çalıştı. Haaretz gazetesine konuşan Topol'un eşi ve çocukları, oyuncunun Londra'da yaşadığı dönemde İsrail'de yakından tanınan Mossad ajanı Zvi Malkin ile sıkı şekilde görüştüğünü anlattı.

"YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE YANINA SES KAYIT CİHAZI VE KAMERA ALIRDI"

Aile, Malkin'in kendilerini ziyaret ettiğinde görünmemek için evlerine arka bahçeden girdiğini söyledi. Topol'un ailesi aktörün "gizemli" yurt dışı seyahatlerinde yanına ses kayıt cihazı ve kamerasını aldığı bilgisini paylaştı. Ünlü aktörün ailesi, Malkin ve Topol'un bir Avrupa başkentinde bir Arap ülkesinin elçiliğini dinlemek için yan binadaki daireyi kiraladığını ve burayı "diş kliniği" şeklinde döşediklerini aktardı.

İsrailli ünlü aktör Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı

ELÇİLİK DUVARINA DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRDİLER

Ailenin anlattıklarına göre, iki ajan elçilik duvarında bir delik açarak dinleme cihazı yerleştirmeye çalıştıkları sırada, elçilik personeli bunu fark etti. Elçiliğin güvenlik yetkilileri geldiğinde oyuncu Topol hasta gibi koltuğa yattı, Mossad'dan Malkin de hekim rolüne büründü. Aktörün ailesine göre, elçiliğin güvenlik sorumluları diş kliniğindeki ekipmanlardan gelen ses nedeniyle ikna oldu.

İsrailli ünlü aktör Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı

8 MART'TA HAATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail yapımı 1964 tarihli "Sallah Shabati" filmi Altın Küre'de "en iyi yabancı film" ödülünü alırken, Haim Topol'e de "gelecek vadeden aktör" ödülünü getirmişti. Topol, bunun ardından hem sahnede hem beyaz perdede "Damdaki Kemancı" oyununda canlandırdığı Tevye karakteriyle yurt dışına açılmış ve uzun yıllar Londra'da yaşamıştı.
İsrailli aktör, yurt dışında yaşadıktan sonra döndüğü Tel Aviv'de 8 Mart 2023'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

İsrailli ünlü aktör Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: HER İSRAİL VATANDAŞI DOĞAL OLARAK MOSSADA ÇALIŞIR BU GARİPSENECEK BİR DURUM DEĞİL.SADECE SAF İNSAN OLMAMAK LAZIM, TEKERLEKLİ SANDALYEDE BİLE OLSA AJANLIK YAPARLAR. Cevap Yaz 28 2 Yayından Kaldır
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Haaretz, Londra, İsrail, Mossad, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli ünlü oyuncu Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli ünlü oyuncu Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika
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