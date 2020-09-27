İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, son yolculuğuna uğurlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, merhum Canlı için bir yılı aşkın süredir görev yaptığı İSTAÇ'ın Şişli'deki Genel Müdürlük binasının önünde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende dualar edildi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taziye dileklerinde bulundu.

İmamoğlu, "Çok üzüntülüyüz. Bizim yol arkadaşımız, ağabeyimiz. Gerçekten iz bırakıp bu dünyadan göçen iyi bir aile babası. Ağabeyimizin bütün emanetleri bizimdir. Ailesi her şeyiyle bizimdir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Canlı'nın cenazesi, şehirlerarası ambulansa konularak defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

Mustafa Canlı'nın cenazesi, yarın Gümüşhane'de öğle namazını müteakip defnedilecek.