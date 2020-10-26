İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi - Son Dakika

İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi

26.10.2020 16:29
İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi, System.String[]

Trakya'dan İstanbul'a içme suyu sağlayan 4 baraj kuruma tehlikesi ile karşıya karşıya. Kuruma noktasına gelen barajlar havadan görüntülendi.

Trakya'dan İstanbul'a içme suyu sağlayan 4 baraj kuruma tehlikesi ile karşıya karşıya. Kuruma noktasına gelen barajlar havadan görüntülendi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan Kazandere, Pabuçdere, Elmalı ve Bahçeköy Barajları kuruma noktasına geldi. İstanbul'a içme suyu sağlayan bu 4 barajda geçen yıla oranla su seviyesi büyük oranda düştü. Civar köylüler, barajlardaki su seviyesinin düşmesini iklim değişikliklerine bağlı olarak yağışların azalması ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların yeraltı sularını büyük oranda çekmesine bağlıyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan bu 4 baraj, kış mevsiminin kurak geçmesi devam ederse istenilen doluluk oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

"KORKUNÇ DERECEDEYDİ"

Barajların civarında bulunan Bahçeköy'de esnaflık yapan Yusuf Orhan isimli vatandaş, "4-5 aydır yağmurun yağmayışı, tabi ki bu olayları etkiledi. Yetkililerin ilk önce bu fabrikalara olan yer altından çıkan suyu bir teftiş etmesi lazım bir şekilde bu işi halletmesi lazım. Başka türlü suyun çoğalmasının mümkünatı yok. Geçen seneki suyla bu seneki suyun 4'te 1'i yok. Kazandere Barajına 20 gün önce falan gittiğimde korkunç derecedeydi. Geçen seneki suyun onda biri yok. Barajlar buradan borularla direk İstanbul'a içme suyu sağlıyor" diye konuştu.

(Halil Dağ - Fatih Kıray/İHA)

İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi

Trakya Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi - Son Dakika

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