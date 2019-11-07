Son Dakika Haberleri: İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan İbrahim Özkan isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan İbrahim Özkan isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayan İbrahim Özkan isimli şahıs sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şişli Kaymakamlığınca olaya ilişkin yapılan açıklamada: "Bugün İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan bir duruşmaya katılmak üzere, Çağlayan İstanbul Adliyesi'ne giden Edirne ili nüfusuna kayıtlı ve 1984 doğumlu İbrahim Özkan, duruşma sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.20 sıralarında binanın 6. katından ara boşluğa atlamıştır. 112 Acil ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz denildi."

(İHA)

Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, İstanbul, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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