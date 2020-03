İSTANBUL-Akülü aracı çalınan gence belediye yardım eli uzattı - Son Dakika

Akülü aracı çalınan gence belediye yardım eli uzattı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- İstanbul Esenlerde 10 yıldır akülü sandalyesine bağlı yaşayan Emre Şimşek'in sandalyesi evinin önünden çalındı. Sosyal medya aracılığıyla durumu bildiren Şimşek'in çağrısına belediye ekipleri cevap verdi ve yeni bir akülü araba tahsis etti. 23 yaşındaki genç, 'Esenler Belediyesine çok teşekkür ederim. Şu an tek isteğim hırsızların bir an önce yakalanması' dedi.

Olay Perşembe günü Esenler Fatih Mahallesinde yaşandı. Annesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki engelli Emre Şimşek arabasını her zaman yaptığı gibi evinin önüne bıraktı. Ertesi sabah dışarı çıkması gerektiğinde arabasına binmek isteyen Şimşek arabasının çalındığını fark etti ve hemen polisi aradı. Sonrasında sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan 23 yaşındaki Emre Şimşek, 'Sevgili dostlarım, uğruna çok emek verdiğim akülü arabam maalesef bu akşam saatlerinde çalındı. Sizden ricam Esenler civarında arabamı görürseniz bana haber verir misiniz' Bu resmi paylaşarak belki bulunmasına yardımcı olursunuz.? paylaşımında bulundu. Şimşek'in paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce etkileşim aldı. Aynı saat içerisinde Esenler Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü paylaşımı gördü ve Emre Şimşek ile iletişime geçti. Ertesi sabah belediye tarafından yeni akülü sandalyesi 23 yaşındaki gencin evine götürüldü.

EMRE ŞİMŞEK: SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE HIRSIZLIĞI YAPAN KİŞİYİ BULMAK İSTEDİM

Olayı anlatan Emre Şimşek akülü sandalyesini kimin, neden çalacağına bir anlam veremediğini söyledi. Şimşek, 'Perşembe günü akülü arabam kapının önündeydi. ve kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Biz önce annemle birlikte polise gittik. İfadem alındı. Tutanak tutuldu. Sonra bende bunu sosyal medyadan belki bir gören olmuştur diye paylaşma gereği duydum. Çünkü sosyal medyanın gücüne inanıyorum. Çok önemli bir iletişim aracı olarak görüyorum. Paylaşmamın sebebi asla maddi bir beklenti değildi. Kimseden araba da istemedim. Ben sadece bu akülü arabayı çalan kişiyi bulmak istedim. Gören birisi varsa haber verir diye paylaştım. Ben gören bilen varsa ulaşabilsin diye numaramı da bıraktım. Sağ olsun Belediye Başkanımız paylaşımı görmüş. Belediyemiz bana yeni bir araba tahsis etti' dedi.

'ASLA MADDİ BİR BEKLENTİM YOKTU, MANEVİ BİR GÜÇ KAYBETTİM'

Paylaşım yapmasında asla maddi bir beklentinin olmadığının altını çizen Emre Şimşek, 'Ben arabasında değilim. Manevi bir güç kaybettim. Çünkü bu akülü araba benim elim ayağım. Ben engelli bir bireyim sosyal medya olmasa derdimi kime nasıl anlatırdım' Hiçbir maddi beklentim olmadan paylaşım yaptım ve bu kadar etkileşim alacağını asla düşünmüyordum. Kötü yorum yapanlar da oldu. Dolandırıcılıkla suçlandım. Çıkarcılıkla suçlandım. Benim tek derdim bunu yapanları bulabilmekti. Yoksa gider belediyeden yenisini talep ederdim? ifadelerini kullandı.

'NEDEN DİYE SORMAK İSTİYORUM'

Emre Şimşek şunları söyledi: "Sağ olsun belediyemiz daha 24 saat dolmadan benimle iletişime geçti ve yeni akülü arabayı evime kadar getirip bıraktı. Benim başıma gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir. Benim maksadım araç değil. Bunu yapanlara buradan tek bir soru sormak istiyorum. Neden? Kaç paraya satacaksın bu arabayı? Eğer o para seni doyuracaksa ben o parayı vereyim onlara. Yapmamaları lazım?

Sosyal medya paylaşımından sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından kandırıldığını da söyleyen Emre Şimşek, 'Dün gece asılsız bir ihbar da aldım. Benimle resmen dalga geçtiler. Birisi sosyal medyadan bıraktığım numaramı aradı. ve arabamı gördüğünü söyledi. Ben de polislere söyledim. Onlar gidip bakınca asılsız ihbar olduğu ortaya çıktı. Bunu bize yapmayın. Engelimizle dalga geçmeyin. Bu akülü sandalye benim elim ayağım. Onsuz yapamam. ve bunu tahmin edebilen birinin bu akülü sandalyeyi çalmasını büyük vicdansızlık olarak görüyorum. Zaten korona virüs dolayısıyla evimizden çıkamıyoruz. Ama mecbur olduğumuz durumlar var. Bize yazık günah değil mi' Sadece adalet istiyorum. Bu akülü sandalyeyi çalan kişiye neden diye sormak istiyorum? şeklinde konuştu.