İSTANBUL Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu - Son Dakika

İSTANBUL Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu

Bahçelievler'de kontrollü sabah sporuEsma MURAT-Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen spor etkinliği yoğun ilgi gördü.

Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu

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Esma MURAT-Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen spor etkinliği yoğun ilgi gördü. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerle kadınlar spor yapma imkanı buldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte uzun süre evlere kapanan ve spor yapma imkanı bulamayan kadınları için Bahçelievler'de sabah sporu etkinliği düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Yenibosna Şehir Stadında 'Mesafemizi koruyoruz, sporumuzu yapıyoruz' sloganıyla yapılan sabah sporuna kadınları ilgisi büyük oldu. Sosyal mesafe kuralarına uyulan etkinlikte kadınlar tesise ateşleri ölçülerek teker teker alındı. Ardından katılımcılar kendileri için ayrılmış 4'er metrekarelik güvenlik şeridinde sabah sporunu yaptı.

Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen Spor Antrenörü Sinem Özer, 'Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü spor salonları kapalıydı. Vatandaşlar evlere tıkılıp kalmış durumdaydı. Bu süreçte neler yapabiliriz diye düşündük. Böyle güzel bir etkinlikte karar kıldık. Bundan sonraki süreçte de her Salı günü saat 0900'da halkımızı açık olan sporumuza bekliyoruz' dedi.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULUYOR'

Etkinliğe spor yapmaya gelenlerden Yeliz Öztürk, 'Etkinliği çok güzel buldum. Daha önceden de geliyordum. Bizim için gayet güzel oldu. Elimden geldiği kadarıyla evde oğlumla hareket etmeye çalıştım' dedi. Esra Nur Aksakal ise 'Etkinliğe gayet başarılı buldum. Sosyal mesafe kurallarına da uyuyor. Ortamın enerjisi gayet güzel, bu güzellik insanların yüzlerine yansıyor. Çünkü hepimiz için sıkıcı ve zor bir dönemden çıktık. Sonrasında insan bu şekilde sosyalleşmesi güzel oluyor' diye konuştu

'TÜM KADINLAR İÇİN SPOR ZAMANI'

Etkinliğe çocuğu ile katılan Semra Pekyılmaz 'Etkinlik mükemmel olmuş. Uzun süre evde oturduk. Bence tüm kadınlar için şu an hareket zamanı spor zamanı diyebiliriz. Etkinliği çok beğendim umarım devamı gelir' dedi. Spor yapmaya anneannesi ile gelen Yaren Kenar, Anneannemle birlikte geldik. O biraz yoruldu, oturdu. Şu an ben spor yapıyorum. Ben bu süreçte hep evdeydim. Ders çalıştım, resim yaptım, kardeşimle oynadım. Tabi biraz da kilo aldım onları vermeye çalışıyorum? diye konuştu. Uzman eğitmenler ve müzik eşliğinde yapılan etkinliğin, her Salı günü devam edileceği belirtildi.

Bahçelievler, Koronavirüs, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:49 Kaynak: DHA

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