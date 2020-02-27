İstanbul Barosu, Atakan'la ilgili paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

İstanbul Barosu, felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada suça konu paylaşımlarda bulunanların belirlenmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, son günlerde Atakan Kayalar ile ilgili sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Dilekçede, E.N. adlı kişinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımların çocuk istismarına teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Konu hakkında gerekli araştırma ve incelemenin yapılması talep edilen dilekçede, şüpheli E.N. ile soruşturma sonucunda ortaya çıkacak kişi ve kişilerin "suçu ve suçluyu övme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılması istendi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı belirlenen E.N. hakkında dün soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli E.N. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.