İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ (1) - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ (1)

17.08.2022 18:00
İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ (1)

İstanbul Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi.

İstanbul Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi." denildi.

- İstanbul
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Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi
Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ (1) - Son Dakika
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