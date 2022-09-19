Gazilerden İmamoğlu'na: "Bütün Gazilerimizin Evlerine Kadar Kapılarının Çalınıp Halinin Hatrının Sorulması Anlamlı Hale Geldi" - Son Dakika
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Gazilerden İmamoğlu'na: "Bütün Gazilerimizin Evlerine Kadar Kapılarının Çalınıp Halinin Hatrının Sorulması Anlamlı Hale Geldi"

19.09.2022 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘19 Eylül Gaziler Günü’nde gazi dernekleri yöneticileriyle bir araya geldi. Atatürk'ün ‘Mecbur kalmadıkça savaşmak, bir cinayettir’ sözünü hatırlatan İmamoğlu, “Memleketimizin teminatı olan sizleri, İstanbul halkı adına ağırlamaktan da onur duyuyorum” dedi. İBB tarafından kurulan Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de “Bütün gazilerimizin evlerine kadar kapılarının çalınıp, onların halinin hatırının sorulmasının daha bir anlamlı hale geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '19 Eylül Gaziler Günü'nde gazi dernekleri yöneticileriyle bir araya geldi. Atatürk'ün 'Mecbur kalmadıkça savaşmak, bir cinayettir' sözünü hatırlatan İmamoğlu, "Memleketimizin teminatı olan sizleri, İstanbul halkı adına ağırlamaktan da onur duyuyorum" dedi. İBB tarafından kurulan Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de "Bütün gazilerimizin evlerine kadar kapılarının çalınıp, onların halinin hatırının sorulmasının daha bir anlamlı hale geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerle bir araya geldi. Emirgan'daki Beyaz Köşk'te düzenlenen buluşmada; Türkiye Muharip Gazileri Derneği, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, 15 Temmuz Derneği, Emekli Subaylar Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneği yöneticileri yer aldı. Konuklar arasındaki Kore gazisi Hayrettin Eren ile özel olarak ilgilenen İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

VARLIĞINIZA MİNNETTARIZ: Gazilerimizi gördüğümüzde hem gururla anıyoruz hem de memleketimiz adına da bir teminat ruhu kazanıyor insan. Halkımızda sizin varlığınız, bir nevi o ruhun yansıması, o ruhun taşınması ümidini daha da güçlendiriyor. Tüm gazilerimize Allah sağlık, sıhhat nasip etsin, güzel ömür nasip etsin. Kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Varlığınıza minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazilerimizden Allah hepsinden razı olsun diyoruz memleketimiz, milletimiz adına, ülkemiz adına, devletimiz adına. Savaş ya da bir çatışma, elbette hiç kimsenin isteyeceği bir şey değil. Atatürk'ün sözünü ben çok önemsiyorum. 'Mecbur kalmadıkça savaşmak, bir cinayettir' diye bir tarifi var. Ama bazen memleketin, milletin bekası için, bazen devletini, milletini savunmak için, bazen de dünyanın barışı için, -ulusun varlığına o da bir teminat- mücadele içerisinde olan silahlı kuvvetlerimiz var, güvenlik güçlerimiz var, vatandaşlarımız var, insanlarımız var. Bu bağlamda, mecbur kaldığında gereğini yapan bir milletiz. Allah, inşallah hiç savaş nasip etmesin. İyi ki varsınız. Varlığınızı, memleketimizin teminatı olan sizleri İstanbul halkı adına ağırlamaktan da onur duyuyorum.

GAZİLERDEN "MÜDÜRLÜK" TEŞEKKÜRÜ

İBB tarafından kurulan Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de "Bütün gazilerimizin evlerine kadar kapılarının çalınıp, onların halinin hatırının sorulmasının daha bir anlamlı hale geldiğini görüyoruz. Bizler de temsilci olarak, bu anlamda yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve bütün üyelerimiz adına, şehit yakınlarımız, gazilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Elbette ki eksiklikler var, ama bunlar zamanla giderilecek, tolere edilecek konular. Gaziler Günü münasebetiyle bizleri burada ağırladığınız için, sizlere teşekkür ediyorum"

YORUMLAR
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Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunuldu Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunuldu Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK
Kaynak: ANKA

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazilerden İmamoğlu'na: 'Bütün Gazilerimizin Evlerine Kadar Kapılarının Çalınıp Halinin Hatrının Sorulması Anlamlı Hale Geldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazilerden İmamoğlu'na: "Bütün Gazilerimizin Evlerine Kadar Kapılarının Çalınıp Halinin Hatrının Sorulması Anlamlı Hale Geldi" - Son Dakika
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