İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da olası depreme hazırlık sürecini anlattı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve çok ağır hasarlı bina olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Yeni Çözüm Adımları" konulu toplantıda, kentin olası depreme hazırlık süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, 17 Ağustos depreminin hazırlıksız yakalanılan bir afetin ne kadar derin sonuçlar doğurabileceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

1999 depremini, "Cumhuriyet tarihinin en büyük trajedisi" diye nitelendiren İmamoğlu, "Bilim bize diyor ki 'Bu kadim şehirde depremler yine olacak.' Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama biz bu 23 yılı sağlıklı ve iyi bir şekilde kullanamadık." dedi.

Görevde oldukları sürede elde ettikleri verileri de paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde yapılan bir çalışma örneğini sunmuştu bana arkadaşlarım. 48 bin binada ağır ve çok ağır, 146 bin binada ise orta hasar yaşanabileceği ortaya konuluyordu. Önümüze konmuş olan veri son derece endişe vericiydi. Çok geçmeden detaylı bir çalışma istedim ve gördük ki bu rakamlar doğru değil. Yaptığımız tespitlerden sonra ağır hasar görebilecek binaların 1,8 kat, orta hasar görebilecek binaların ise 3,3 kat daha fazla olduğunu anladık. İstanbul'un deprem riski bugüne kadar bize ifade edilenden ne yazık ki çok ama çok büyük."

"İnsanlarımız depremle yüzleşmek istemiyor"

Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında 102 bin binanın ziyaret edildiğini anlatan İmamoğlu, "Ne yazık ki vatandaşlarımız bunun sadece 29 bininde bize izin verdi. Bakın yüzde 30 düzeyinde. Yani insanlarımız binalarının test edilmesini, sağlamlığının kontrol edilmesini bile istemek konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Depremle yüzleşmek istemediklerini gördük. Bundan kaçtıklarının fotoğrafıdır bu." dedi.

İmamoğlu, deprem konusunda yürütülen politikaların insanların oturduğu eve deprem can güvenliği değil emlak değeri ve dönüşümün yaratacağı maddi değer odaklı bakmasına neden olduğunun altını çizdi.

İstanbul'daki hasarlı binalar hakkında da bilgi veren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve çok ağır hasarlı binamız var. Belki bunun daha üstüne çıkabilir bir sonuçla karşı karşıyayız. Toplamda 600 bine yakın problemli yapı stokundan bahsediyoruz. Burada bir çırpıda ifade ettiğimiz 600 bin yapıda İstanbullunun, hepimizin çocukları ve aileler yaşıyor. 'Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu' onayı ile mevcut plan koşullarında dönüşemeyen binaların yapıldığı dönemdeki imar planına göre yeniden inşa edilebilmesi hususunu özellikle gündeme getirdim. İstanbul'da 36 ilçede yaklaşık 300 bin hektarlık alandaki yapılar bu uygulamadan yararlanabilecek. Burada on binlerce binadan bahsediyoruz. Bunun anlamı şu: Geçmişte binasını yapmış, ruhsatlı, iskanlı binada oturuyor ama şu an depreme dayanıklı değil. Yeni imarla ilgili uyumsuzluğu varsa geçmişte binanın bulunduğu araziyle ilgili sorun yoksa geçmişteki imarının aynısını kullanabilmesiyle ilgili süreci başlatarak 300 bin hektarlık alanda binaların yenilenmesiyle ilgili sürecin önünü açtık. Bu plan notu yıllardır İstanbul'da dönüşemeyen yapıların dönüşümünün önünü açmış, hızlı ve palyatif bir çözüm haline gelmiştir."

Vatandaşlara"İstanbul Yenileniyor Platformu"na davet

İBB Başkanı İmamoğlu, riskli yapısını dönüştürmek isteyen İstanbullular için teknik ve finansal destek sağlayan "İstanbul Yenileniyor Platformu"nu hizmete açtıklarını anımsattı.

Vatandaşlardan bugüne kadar 38 ilçe, 584 mahalle ve 127 bin 996 bağımsız birimi kapsayan 5 bin 452 başvuru aldıklarına değinen İmamoğlu, "Bu başvurular 500 bin kişiyi ilgilendiriyor. İstanbulluları, evlerinin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi sürecinde 'İstanbul Yenileniyor Platformu'muza başvurmaya davet ediyorum. Lütfen bu konuyu önemseyin ve platformumuza başvuru yapın. Belediyemizin iştiraki KİPTAŞ son dönemde deprem konusunda önemli bir çıkış yaptı. Tamamlanan projeler yanında deprem odaklı olarak toplamı 16 milyar liralık yatırım gerektiren 10 bine yakın yeni konutun yapımını sürdürüyor." dedi.

İBB'nin olan stok konutlarının kentsel dönüşüm projesi kapsamında kullanılması için de yetki isteyeceklerini söyleyen İmamoğlu, "Tarama çalışmalarımız sırasında özellikle İstanbul'un batı yakasında tespit ettiğimiz 318 bina var ki inanın hepsi ağır derecede çürük. D ve E sınıfındaki o 318 binayı bir an önce yıkacağız. O binalarda yaşayan 3 bin 99 aile var. Bu ailelerin ağırlıklı bölümü kiracı. Bu insanlarımızı tabutta yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.