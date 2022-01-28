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Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke davasına devam edildi - Son Dakika

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke davasına devam edildi

28.01.2022 19:47
Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke davasına devam edildi

İSVİÇRE merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi davasına devam edildi.

İSVİÇRE merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi davasına devam edildi. Mahkeme; Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Ufuk Çatalbaş, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un tahliyesine karar verdi.

36 milyon dolarlık dolandırıcılık davası Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Soner Çokyiğit, "Müşteki şirketle yıllardır ticaret yapmaktayım. Ben alışverişlerde aracılık yapıyordum. Benim yüklemelerin sadece başlangıcından haberim oluyordu. Daha sonra firma beni aradığında içinden taşa benzer birşey çıktığını ifade etti" dedi.

Konteyner mühürlerini değiştirdiği iddialarını reddeden sanık Soner Çokyiğit, "Aslı astarı olmayan şeylerle suçlanıyorum. Bakır külçelerin konteynere yüklenmesi sırasında sahada değildim. Gümrük sahasında gerçekleşen ikiz mühür olayını bilmiyorum. Ben bakır ticaretinde sadece aracılık yaptım. Aracılıktan öte bir eylemim olmadı. Köprü görevi görüyordum. Bu dosyada yargılanmaktan hicap duyuyorum. Bana kumpas kuruldu. Olayla ilgim olmadığı halde bu dosya kapsamında tutuklandım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Hasan Kayacıköse de savunmasında, "Şikayetçi firmayı tanımıyorum. İddianamede geçen şirket bana ait ve bakır alışveriş işlemleri yapıyorum. Şikayetçi şirketle anlaşmanın Soner Çokyiğit aracılığıyla başladı. Soner Çokyiğit'e elimde külçe bakırlar olduğunu söyledim. Soner Bey'in Avrupa'ya bakır sattığını bildiğim için bu durumu onunla paylaştım. Anlaşırsak kar payıyla satmasını söyledim. Müşteri bulmasını istedim. 15-20 gün sonra bir firmadan fiyat aldığını söyledi. Anlaşmaya vardık. Anlaşma karşılığında şikayetçi şirkete 8-10 bin ton arası bakır külçe gönderecektim. Karşılığında borsada belirlenen fiyat karşılığını alacaktım. Elimde hazır olan 4-5 bin ton bakır vardı. Geriye kalan bakırı üretecektim" ifadelerini kullandı.Şikayetçi firmanın anlaşma metnini kendi firmasına mail olarak attığını belirten Hasan Kayıcıköse, "Aracı bir şirketle konteynerler gümrük sahasına taşındı. Bakır külçelerini çalışanların yükledi. Yükleme alanında denetleme firma çalışanlarında, yükleme esnasında her zaman hazır bulunmadım. Yüklemeler bittikten sonra konteynerlerin mühürlendiğini zaman zaman gördüm. İkiz mühürler bana mail ortamında bildirildi. Gümrük sahasına gittim, konteynerleri görmek istedim ancak sahaya almadılar" dedi.

Mahkeme Başkanı Muhsin Onay, "Şikayetçi firma, konteynerlerin içinde kaldırım taşı tespit etmiş" demesi üzerine sanık Hasan Kayacıköse, "Bir bilgim yoktur. Ben külçe bakır yükledim. Şikayetçi firma beni Çin'e davet etti, istedikleri gün gideceğimi söyledim. Sonrada bir daha çağırmadılar" diye konuştu. Mahkeme Başkan Onay, "Bakır yüklü konteynerlerden nasıl kaldırım taşı çıkabiliyor?" sorusuna sanık, "Bilgim yok" cevabını verdi.Mahkeme Başkanının "Ödeme aldın mı?" sorusuna sanık Kayacıköse, "Tahmini toplam 30 milyon dolar aldım. Bende bu parayı tedarikçilere gönderdim" şeklinde cevap verdi.Mahkeme başkanı Muhsin Onay'ın "Örgüt kurma, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanıyorsun, başka diyeceğin var mı?" sorusuna cevaben sanık Kayacıköse, "Bir örgüt kurmadım, yönetmedim. Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlemedim. Benim şirketimin yıllık cirosu 400-500 milyon liradır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ramazan Öner, Vedat Ulusoy ve Muammer Karaman'ın tahliyesini, diğer 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.Müşteki Şirket vekilleri tüm sanıklar birbirleriyle çelişen ifadelerde bulunuyorlar. Örgüt suçlamasını sübuta erdiği açıktır. Kimse bu güne kadar etkin pişmanlık göstermediği ve para iadesi alınmadığı için mahkumiyet kararı verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, sanıklar Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Ufuk Çatalbaş, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un tahliyesine karar vererek, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke davasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke davasına devam edildi - Son Dakika
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