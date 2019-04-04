Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 11 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı

İstanbul'da 11 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı

49 dakika önce

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 11 ilçede, itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı.

İstanbul'da 11 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı, System.String[]
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 11 ilçede, itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurullarındaki sayım işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayım tamamlandı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:18 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi 11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 11 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]