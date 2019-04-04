İstanbul'da 11 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı
49 dakika önce
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 11 ilçede, itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 11 ilçede, itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, AK Parti
ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurullarındaki sayım işlemleri devam ediyor. Beyoğlu
, Maltepe
, Çekmeköy
, Tuzla
, Ataşehir
, Gaziosmanpaşa
, Bağcılar
, Esenyurt
, Üsküdar
, Sultanbeyli
ve Esenler
'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar
, Bakırköy
, Bayrampaşa
, Ümraniye
, Fatih
, Beykoz
, Başakşehir
, Sarıyer
, Büyükçekmece
, Eyüp
ve Şile
'de sayım tamamlandı. Çatalca
, Silivri
ve Kartal
1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı ise sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:18 Kaynak: AA
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