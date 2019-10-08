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Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 okula daha taşınma kararı

İstanbul'da 6 okula daha taşınma kararı

1 saat önce

İstanbul'da, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 okulun daha taşınması kararlaştırıldı.

İstanbul'da 6 okula daha taşınma kararı, System.String[]

İstanbul'da, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 okulun daha taşınması kararlaştırıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından detaylı çalışma yapıldı.

Bağcılar'daki Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören'deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu ile Silivri'deki Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nda binaların daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görüldü.

Bu kapsamda yarından itibaren Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu'nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde, Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Güngören'deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A ve B Blok) öğrencileri Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu'nda, Gültepe İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu'nda, Küçükçekmece'deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu'nda, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri de Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'nda misafir olarak eğitim öğretime devam edecek.

Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde hizmet verecek.

İstanbul, Silivri, Deprem, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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