İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

23.06.2022 12:20

İstanbul'un Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapanlara yönelik olarak, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 73 bin 485 şişe sahte parfüm, 46 bin 326 boş şişe, boş kutu, etiket, kapak ve kitapçık, 800 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 119 bin 811 adet sahte ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin ve operasyonlara ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen sahte ürünler ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
12:02 Kedi, otların arasında fark ettiği yılanı etkisiz hale getirdi! O anlar cep telefonuna yansıdı...
11:58 Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:51 Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı
11:51 İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde konuştu! İsim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi
11:49 Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
11:38 Bakan Soylu, "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var
11:12 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti gündem oldu! "Beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 12:26:15. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement