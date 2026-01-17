İstanbul\'da AA Yılın Kareleri Oylaması

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentteki bazı kaymakamlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'in "Beyhude" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın çektiği İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'ye havadan paraşütle yardım indirilmesi sonrası yere dökülen unları toplayan kadının fotoğrafını seçen Bingöl, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları değerlendiren Bingöl, Anadolu Ajansının bir haber kuruluşu olmanın ötesinde, Türkiye'yi dünyaya anlatan en önemli kurumlardan bir olduğunu belirterek, gelenekselleşen "AA Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün kategorilerdeki fotoğrafların bir emeğin ürünü olduğunu ve hepsini çok değerli bulduğunu ifade eden Bingöl, fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Bingöl, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde yer alan fotoğrafların kendisini çok etkilediğini ve Gazze'de yaşananların dünyadaki tüm insanlara kendi insanlığını yeniden sorgulattığını belirtti.

Yeryüzünde vicdan sahibi herkesin Gazze'de yaşanan zulme karşı durduğunu vurgulayan Bingöl, "Buradaki dram, acı ne bir fotoğraf karesine sığar ne bir videoya sığar ne de dünyaya sığar." dedi.

"Hepsi birbirinden önemli, bir mesaj ileten fotoğraflar"

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anı gösteren fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih eden Yazıcı, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkeli, sorumlu ve duyarlı habercilik anlayışıyla, sadece ülkede değil dünyada olup bitenleri tüm insanlığa bütün bir açıklıkla yansıttığını belirten Yazıcı, "Her sene çok güzel, duyarlı fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Anadolu Ajansı, dünyanın pek çok bölgesinde gündem olmayan ancak ülkemizin geçmişten bugüne gündeminden hiç çıkmayan Gazze-Filistin meselesini, oradaki mazlum, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı soykırım ve zulmü bütün açıklığıyla dünyaya en iyi şekilde yansıtıyor. 6 kategoriden biri özel kategori başlığında 'Gazze: Açlık'tı. Gerçekten seçmekte çok zorlandım. Hepsi birbirinden önemli, bir mesaj ileten fotoğraflar." diye konutu.

Fotoğrafların zor koşullarda çekilerek servis edilmesini çok değerli ve anlamlı bulduğunu ifade eden Yazıcı, AA'da görev yapan personeli tebrik ederek, sonuçların hem ülkeye hem dünyaya güzel mesajlar vermesi temennisinde bulundu.

"Çok güçlü mesajlar veren fotoğraflar var"

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildiği anı gösteren fotoğrafı ile Ali Jadallah'ın İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzelilerin yardım noktasında yoğunluk oluşturduğu kareyi yansıtan fotoğrafı seçti.

"Portre" kategorisinde tercihini Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafından yanan kullanan Çelik, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ile Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğraflarına oy verdi.

Çelik, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ve Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını tercih etti.

AA'nın bu çalışmasını daha önceden beri takip ettiğini belirten Çelik, son zamanlarda görselliğin çok önem kazandığını, özellikle yeni kategorilerle çeşitli fotoğrafların sunulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çelik, fotoğrafçılık tekniği açısında bir eleştiri ya da övgü yapmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Ancak verdiği mesajlar açısından baktığımda çok güçlü mesajlar veren, seçerken bayağı zorlanabileceğimiz fotoğraflar var. Bu, hazırlayan ekibin bu işte ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Mükemmel çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki insanlık ayıbını çok iyi anlatıyor"

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumunun kötüleştiği gösteren fotoğrafı ile "Portre" kategorisinde Daniel Cardeas'ın "Vakur" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı fotoğraflarına oy veren Özçakıcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafından yana kullandı.

Özçakıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinden seçtiği fotoğrafa ilişkin, "Açlık çeken bir yavruyu kucaklayan anneyi seçtik. Oradaki insanlık ayıbını çok iyi anlatıyor. Herkesin yüreğinin sızladığı bir konu." değerlendirmesini yaptı.

Oylamada unutulmayacak karelerin yer aldığını belirten Özçakıcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Her biri birbirinden güzel fotoğraflar var"

Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıltıldığını gösteren fotoğrafı seçerken, "Portre" kategorisinde tercihini Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını seçen Sarılı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğraflara oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğrafları değerlendiren Sarılı, seçim yaparken oldukça zorlandığını ifade ederek, "Her biri birbirinden güzel fotoğraflar var. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel fotoğraflar seçtiğime inanıyorum." dedi.

"Açmış olduğunuz bu kategori çok anlamlı"

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" adlı fotoğraflarına oy veren Hersanlıoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler'in yardım noktasında oluşturduğu yoğunluğu gösteren fotoğrafından yana kullanan Hersanlıoğlu, Gazze özel kategorisini çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Hersanlıoğlu, dünyanın değişik noktalarında devam eden zulmün Filistin'de de sürdüğünü belirterek, "100 bine yakın insan hayatını kaybetti, yaklaşık 40 bin çocuk ve kadın can gitti. Siyonist ideoloji güdenler, 'Güçlü olduğumuz için haklıyız.' diyerek katliam yapıyorlar. Bu bir adaletsizlik. Bu adaletsizliği yapanlar da dünyayı yaşanmaz hale getiriyorlar." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.