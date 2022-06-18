Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü , Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için dün sabah saatlerinde 242 ekip, 504 personel ile önceden 385 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika

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