İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı

18.06.2022 15:13

İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkarılan 109 kişi eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkarılan 109 kişi eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için dün sabah saatlerinde 242 ekip, 504 personel ile önceden 385 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Tutuksuz yargılanma sürecinde haklarındaki hapis cezaları kesinleşen hükümlülere yönelik operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan haklarında hüküm bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

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İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı Haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı Haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da aranması bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika
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