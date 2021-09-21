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İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı

21.09.2021 16:22
İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı, System.String[]

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde...

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya bugün itibariyle İstanbul'da aşılama oranının yüzde 83,4'e ulaştığını söyledi.

İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitim sürecinin kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Şimdi sırada üniversitelerimiz var. Eğer yarınlarımızı bilimin ışığında inşa etmek istiyorsak ki buna şüphe yok, eğitim altyapımızı harcımız temelimiz sağlam olmalı. Bunun için de ne yüz yüze eğitimden, ne bilim üretmekten vazgeçemeyiz. Eğitimde teknolojik olanaklardan, hibrit eğitim modellerinden sonuna kadar yararlanıyoruz ancak bilim insanlarımızın da üzerinde durduğu gibi yüz yüze eğitim sadece mekansal bir mesele değil. Üniversiteler, ortak çalışma kültürünün geliştiği kültür sanat spor aktivitelerini yapıldığı mekanlar. Ama bu eğitim modellerinin önünde bir buçuk yıldır önemli bir engel duruyor kovid 19. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka ülkemizde görülüp kovid 19 hayatımıza girdiği andan itibaren daha önce tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşamaya başladık ve devam ediyoruz. Ancak geçen yıla göre elimizde çok güzlü bir imkan var; Aşı. Bir taraftan aşılama seferberliği ile korona virüse karşı mücadele ediyoruz, diğer taraftan virüs de boş durmuyor. Geçen hafta biontech kurucuları korona virüsün uğradığı mutasyonların henüz emekleme aşamasında olduğunu, şu anda mutasyonun ilk jenerasyonu ile karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Bill Gates de dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için yüz günde aşı üretme, yüz günde de onu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğini vurguladı. Zor bir savaş ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki aşılama oranlarını da açıklayan Vali Yerlikaya, "27 Ağustos'ta İstanbul'umuz aşılamada yüzde 75'e ulaştı. Kendisine yakışan mavi renge kavuştu. Bugün itibariyle aşılama oranımız yüzde 83,4. 15 - 18 yaş arası birinci doz aşılama oranımız ise kısa sürede yüzde 49.5'e ulaştı. Yani her iki gencimizden birisi aşısını yaptırdı. Dün öğretmenlerimizin aşılama oranları açıklandı. Öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 92, ikinci doz aşı olan ve antikor kazanan öğretmen oranı yüzde 85" diye konuştu.

İstanbul'un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 14 Devlet, 44 Vakıf Üniversitemiz, 3 Meslek Yüksek Okulumuz var. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrenci sayımız 1 milyon 198 bin 318 idi. Bu rakamlar arttı. Uluslararası öğrenci sayımı 56 bin 102. Ünivversite öğretim üyesi sayımız ise 36 bin 905. Bizler bilim insanlarımıza güveniyor ve gençliğimize inanıyoruz. Kovid 19 engelini elbirliği ile aşacağımıza da hiç şüphe duymuyoruz" şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağının altını çizerek, "Yüz yüze eğitim yüksek öğretim kurumları olarak önceliğimiz. Öğrencilerimiz sınıflarda eğitim başlayacaktır. Çevrimiçi uygulamaları da etkin şekilde kullanacağız. Öğrencilerimiz 3 yarı yıl sonunda yüz yüze eğitim usulünün yanı sıra diğer eğitim yöntemleri ile de eğitimlerine devama edecektir YÖK ve üniversitelerimiz öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için bütün imkanları seferber etmiş bulunmaktadır. Derslikler, kantinler, kütüphaneler, diğer toplanma alanları elden geçirilerek öğretime hazır hale getirilmiştir. Üniversite yönetimlerimiz öğrenci sayısı ve alp yapılarına göre risk değerlendirmelerini yapmış bulunmaktadır. Küresel salgın son bulmuş değildir. Yeni tip kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında yüz yüze öğretimin başladığı yarı yılda üniversite yerleşkelerinde uygulanacak önlemler ile ilgili YÖK olarak iki ayrı rehber çalışması yaptık. Bu rehberleri üniversitelerimiz ile istişare ederek, bilim kurulu üyelerinden destek olarak hazırladık. Geçtiğimiz dönmede uygulama esnasında ortaya çıkan sorunlar göz önünde bulundurularak rehberlerde güncelleme yapmış olduk. YÖK çerçeve kararlarını içeren bu rehberler üniversite yönetimlerine yol gösterici mahiyette olduğunun altını çizmek isterim. Şu an içinden geçtiğimiz salgında yüksek öğretimde yüz yüze derslere başlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Özvar üniversitelerde aşılama oranlarına dikkat çekerek, "Yüksek öğretim sistemi içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88.56'sı bugün itibariyle ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir. Bundan dolayı başta Yüksek öğretim kurumlarımız idarecileri ve aşı olmak konusunda kararlılık gösteren bütün öğretim elemanlarını bu vesile ile tebrik etmek isterim. İnaşllah eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bu oranı yüzde yüze çıkarmak istiyoruz. Bu rakamlar bize yeni akademik yıl dolayısıyla yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. İnşallah öğrencilerimiz de öğretim elemanları gibi aşılarını tamamlamak suretiyle yüz yüze eğitim için gerekli olana bu şartı yerine getirmiş olacaktır" dedi.

Üniversitelerde alınan tedbirleri de sıralayan Özvar, "Dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasitesi planlaması yapılması, ders saatlerinin sınırı tutulması gibi önlemler alındı. Dersliklerde öğrencilerimi mümkün mertebe mesafeye dikkat ederek oturması, maskesini çıkarmaması önemli kurallardan biridir. Özellikle koro çalışmaları gibi yüksek sesle yapılan aktivitelerin daha fazla damlacık oluşturarak riski attırdığı bilinmektedir. Bu tür grup çalışmaları mümkün olan en az sarıda birey ile gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerin sürekli aynı yerde oturması, herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda temaslı takibinde önemli hususlardan biridir. Bir öğrencimiz PCR testinin pozitif çıkması durumunda temaslı ve yakın temaslı takibi ile yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. YÖK koordinasyonunda üniversitelerimiz Sağlık Bakanığı ile protokol yapmıştır.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı - Son Dakika
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