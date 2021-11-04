Üye Girişi
İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür

04.11.2021 11:24
İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür

İstanbul'da 27 saat süren başarılı ameliyatla birbirinden ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerinin anne ve babası, Türkiye'de aldıkları sağlık hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

İstanbul'da 27 saat süren başarılı ameliyatla birbirinden ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerinin anne ve babası, Türkiye'de aldıkları sağlık hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Caroline ve Richard Akwe çiftinin Kamerun'da doğan ikizleri Elizabeth ve Mary'nin idrardan sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yeri bulunuyordu. Şu anda 16 aylık olan ikizler, Kamerun Cumhurbaşkanlığının girişimiyle 7 ay önce Türkiye'ye getirildi.

Üsküdar Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan ikizler için ameliyattan önce 7 ay boyunca multidisipliner tedavi süreci yürütüldü. Riskin en aza indirilmesi için ameliyat öncesi ikizlerin radyolojik ve angiografik incelemelerinin ardından 3 boyutlu maketleri hazırlandı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak'ın gözetiminde yaklaşık 60 kişilik hekim ve sağlık profesyoneli, yapışık ikizleri ayırmak için çalışmaya başladı. Hazırlıkların ardından ameliyata alınan ikizler, 27 saatlik operasyonla sağlıklarına kavuştu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tander, operasyon hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tander, dünyada çok seyrek rastlanılan yapışık ikiz vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

İkizlerin kalçalarından yapışık olduğunu belirten Tander, "Bu şekli de daha da az rastlanılan bir durum aslında. Bunların ayrılması çok özellik isteyen bir hazırlık ve ekip gerektiriyor. Bunların ayrılabilmesi için boşaltım sistemi, sindirim sistemi, genital sistem ve merkezi sinir sisteminin bağlantılarının doğru bir şekilde ayrılması gerekiyordu. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple bu ikizleri ayırabildik." dedi.

Operasyondan önce uzun hazırlıklar yaptıklarını, önce fotoğraflarını görerek, tanı koyduklarını dile getiren Tander, şöyle devam etti:

"Bundan sonra radyolojik incelemelerle hangi doku ve organların ortak olduğunu belirlemek gerekli oldu. İyi bir literatür taraması yaptık. Uzun toplantılar yaptık ve ameliyat planımızı belirlemeye çalıştık. Bu ameliyat planını yapabilmek için de üç boyutlu bir maket hazırlattık. O maket üzerinde de çalışarak ve görüntüler üzerinde çalışarak ameliyat planını yaptık ve ön ameliyatlarımızı gerçekleştirdik. Planlama hazırlıkları birkaç ay sürdü. O birkaç ayın sonunda artık ameliyatı yapacak hale geldiler. Ayırma ameliyatı yaklaşık 27 saat sürdü. Önce beyin cerrahisi ekibi girdi ve omuriliğin birlikte olan kısımlarını ayırdı. Bunun arkasından plastik cerrahi ekibiyle girdi ve dokuları ayırdı. Arkasından çocuk cerrahisi ekibi, kalp damar cerrahisi ekibi girdi. Boşaltım, dolaşım, sindirim sisteminin ayrılma ve genital sistemin ayrılma aşamalarını yaptık. Bunlar da tamamlandıktan sonra yeniden plastik cerrahi ekibi bebeklerin üzerinin örtülme işlemini yaptı. Bununla birlikte biz yeniden devreye girdik. Rektumunu oluşturduk. İdrar yollarını oluşturduk. Vajina oluşturduk."

Tander, ameliyattan sonra da yoğun tedavi gören ikizlerin bundan sonra normal yaşamlarına devam edebileceğini bildirdi.

"Türkiye sağlık sistemi bizi mutlu etti"

Baba Richard Akwe, ilk girişimlerinin ardından Ankara'daki Kamerun Büyükelçiliğinin desteğiyle Türkiye geldiklerini söyledi.

Kızlarının İstanbul'da yapılan operasyonla birbirinden ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akwe, "Türkiye sağlık sistemi bizi mutlu etti. Hiçbir sorun yaşamadık. Şu ana kadar da çok mutluyuz. Herhangi bir sorun olmadı. Aldığımız hizmetler gayet iyi. Türkiye malzemeler açısından Kamerun'dan daha iyi. Kamerun'da bilgisayarlı tomografi ve MR makineleri bulamadık. O nedenle Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye sağlık alanında Kamerun'dan daha iyi olduğu için buraya geldik. Acıbadem gibi bir hastanenin Kamerun'da açılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok iyi olur. Türkiye dışında ABD'de bir hastaneye başvurduk. Başvuru kabul edildi ama biz Türkiye'yi tercih ettik." diye konuştu.

Anne Caroline Akwe, hamile kaldıktan kısa bir süre sonra ikizlerin yapışık olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bunu öğrendiğinde üzüldüğünü ancak kendini çok kötü hissetmediğini belirten Akwe, "Allah ne verdiyse onu kabul ettik. Kamerun'daki doktorlar ikizlerin ayrılabileceğini bize söylediler. Kızlarım ameliyatla birbirinden ayrıldı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Akwe, sürecin beklediklerinden daha uzun sürdüğünü dile getirerek, "7 aylık süreç biraz zor geçti. İlk geldiğimizde 3 ay kalacağımızı düşündük. 'Üç aydan fazla olabilir' dendiğinde bütün programımız değişti. Hastane çok iyi. Türk halkı çok iyi. Herhangi bir sorun yaşadık. Aldığımız hizmetler bizi çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

Anne Akwe, ikiz kızlarının doktor olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür
İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür
İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür
İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür
İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür

İstanbul, Plastik, Kamerun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları 11:29 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü 11:19 Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 10:57 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
11:28 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları
10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
Yeni keşfedilen deniz canlılarına Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi         
11:36
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı         
11:33
Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:21
İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu         
10:58
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
10:50
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi         
10:33
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
10:14
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor         
09:46
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da ayrılan Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement