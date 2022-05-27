İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar

Beylikdüzü'nde OSB Mahallesi Açelya Caddesi'nde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs mesai saatleri içinde bir bankanın içine girdi. İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e geçti. Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAH SESİ DUYMADIK"

Çevre işletmede personel olan Soner Yıldırım, "2 kişilermiş sanırım. Mesai saatinde giriyorlar. Neyle kaçtıkları henüz belli değil. İnceleme yapıyorlar içeride. Silah sesi duymadık özellikle. Yaralanan yok. Cüzi miktarda para alınmış" dedi.