İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar - Son Dakika
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İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar

27.05.2022 20:04
İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar

İstanbul'da yaşanan olayda motosikletli iki soyguncu, mesai saatleri içinde girdikleri bir bankadan 80 bin dolar (1 milyon 300 bin TL) çalarak kaçtı. Bankada bıraktıkları parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde OSB Mahallesi Açelya Caddesi'nde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs mesai saatleri içinde bir bankanın içine girdi. İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e geçti. Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAH SESİ DUYMADIK"

Çevre işletmede personel olan Soner Yıldırım, "2 kişilermiş sanırım. Mesai saatinde giriyorlar. Neyle kaçtıkları henüz belli değil. İnceleme yapıyorlar içeride. Silah sesi duymadık özellikle. Yaralanan yok. Cüzi miktarda para alınmış" dedi.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Polis, dolar, OSB, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar - Son Dakika
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