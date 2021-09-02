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SPOR İstanbul'da boks gecesi - Son Dakika

SPOR İstanbul'da boks gecesi

02.09.2021 17:58

Türk boksörler Arda Avcı, Serenay Çetin, Tarık Sözer, Dilara Yücel, Tayfun Tiryaki, Kubilay Alcu ve Fatih Keleş, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için İstanbul'da ringe çıkacak.

Türk boksörler Arda Avcı, Serenay Çetin, Tarık Sözer, Dilara Yücel, Tayfun Tiryaki, Kubilay Alcu ve Fatih Keleş, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için İstanbul'da ringe çıkacak. Yarın Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon saat 20.00'de başlayacak. Ukrayna'da Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası şampiyonluğunu kazanan Türk boksör Arda Avcı, Tanzanyalı Idd Pialari ile 'Dünya şampiyonluk kemeri' için mücadele edecek. Dünya şampiyonluk maçı öncesinde 2 unvan maçı daha oynanacak. 17 yaşındaki Türk boksör Dilara Yücel ve Kubilay Alcu da Avrupa şampiyonluk unvanı için ringe çıkacak. Gecede ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü Serenay Çetin, Türkiye'nin 3 kere en teknik boksörü ödülünü alan Tarık Sözer ile daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Kadıköy Boks Spor Kulübü Boksörü Fatih Keleş de ringde yer alacak.

ARDA AVCI RAKİBİMİ İNDİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Uzun süre boksa ara verdiğini ve geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arda Avcı, Yaklaşık 1,5 senedir devamlı antrenman yapıyorum. Bu maç için günde 3 antrenman yaptığım da oldu. Sabah akşam antrenmanlarıyla hazırlandım. Rakibim fiziksel olarak iyi. Benden kariyer olarak da önde ama ben kendi evimdeyim. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada eşim, sevdiklerim ve ailem için elimden gelen en iyi mücadeleyi gerçekleştireceğim ve kazanmak için her şeyi yapacağım dedi.

Arda Avcı, pandemi dönemi başlamadan önce menajerinin; '40 yaşına geldiğinde pişmanlıklarla mı yaşamak istiyorsun' dediğini ifade ederek, Hep de benim içimde bir ukde kalmıştı bu. İmkansızlıklar ve olanaksızlıklar yüzünden boksu erken bırakmak zorunda kalmıştım. Menajerimin desteğiyle tekrardan geri döndük boksa. Güzel bir yol kat ediyoruz. Şu an dünya şampiyonluk kemer maçına çıkacağım. Bu maçtan sonra inşallah kazanırsak önümüzde daha büyük hedefler koyacağız. Hayırlısı ne ise o olur inşallah diye konuştu.

Tanzanyalı Idd Pialari hakkında da konuşan Arda Avcı, Geçmişimiz yeter. Ben amatör boksta ülkemi dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası ve uluslararası bütün turnuvalarda temsil ettim. Tabii ben boksu bıraktım ama antrenmanları bırakmadım. Aktif olarak haftada 2-3 gün olsa da çalışmalarımı yapıyordum. Bıraktım, emekli oldum, yedim içtim, yattım değil. Dövüşmeyi bırakmıştım. Aynı zamanda sporcu da yetiştiriyorduk. Bu atmosferin içerisindeydim. Şimdi daha iyiyim, daha iyi görebiliyorum, daha tecrübeliyim. Rakibimi indireceğimi düşünüyorum şeklinde konuştu.

Arda Avcı son olarak altın kemeri kazanması durumunda yakın zamanda dünyaya gelecek çocuğuna ve eşine hediye edeceğini ifade eti. Avcı, Altın kemeri kazanırsam, eşime ve çocuğuma en büyük hediyem olacak. Eli kulağında bir çocuğum daha olacak. Tabii ki çocuğumun da spor yapmasını çok isterim. Yaşam neyi getirir bilemem ama sporla büyümesini çok isterim dedi.

SERENAY ÇETİN WBC'NİN SIRA DIŞI ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM

Türkiye'nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü unvanının sahibi olan Serenay Çetin, Daha önce kendisiyle karşılaştım ve nakavt etmiştim. Amatörde dünya şampiyonu. Bence kendisi iyi boksör ama kimin daha iyi olduğunu bir de ülkemde göstermek istedim. Kendisi intikam almak için gelmiş, çok da hazırlanmış. Açıkçası çok heyecanlandırmıyordu bu maç beni sadece ülkemde çıkacağım için çok heyecanlıydım. Sonrasında içimde bir heyecan oluştu, iyi oldu. Maça çok iyi hazırlandık. Güzel bir kamp süreci geçirdim. Kendimi hiç olmadığım kadar hazır hissediyorum. Önümdeki hedef elbette dünya şampiyonluğu ama ilk oynamak istediğim kemer WBC'nin dünya şampiyonu olmak istiyorum. Sonrasında WBA ve WBO. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Büyük ve prestijli kemerlere oynamak istiyorum. Daha önce bunlara oynayan kadın boksör yok ülkemizde. Ben sadece WBC'nin şampiyonu değil, WBC'nin sıra dışı şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için hazırlanıyorum. Bunun için çalışıyorum her gün. Amacım dünyada eşi benzeri olmayan bir boksör olmak. İnsanlar beni izlediğinde bunu görsün istiyorum ama önce ülkeme göstermek istiyorum diye konuştu.

TARIK SÖZER RAKİBİMİ İYİ ANALİZ ETTİM, İYİ HAZIRLANDIK

Türkiye'nin 3 kere en teknik boksörü ödülünü alan Tarık Sözer ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi Maçım için heyecanlıyım. Tabii bu yapacağımız maç dünya şampiyonluğu için çok önemli olan bir sıralama maçı. Dünya şampiyonluğuna yaklaşmak için en büyük adımlardan biri sıralama maçlarıdır. Rakibimi iyi analiz ettim, iyi hazırlandık. 2 yılın ardından güzel bir maç çıkartacağımı düşünüyorum. Heyecanlıyız. İsteğimiz ve çalışmalarımı o yönde. Dünya ve Avrupa şampiyonu olmadıktan sonra bu işi yapmanın bir anlamı yok. Yavaş yavaş olsa da o yönde ilerliyoruz. Bol antrenman yapsınlar ve yılmasınlar. Allah onlara çalışmalarının karşılığını verecektir.

UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu'nda mücadele edecek sporcular şöyle

Pedro Mafisi Cuca - Murad Ramazanov

Nina Chakhvashvili - Dilara Yücel

Mashkurbek Kambarov - Tayfun Tiryaki

Paata Varduashvili - Kubilay Alcu

Abdulsamet Salih - Oleksandr Babych

Inna Statkevych - Serenay Çetin

Khudoberdi Abdulmalikov - Tarık Sözer

Batyr Jabbarov - Fatih Keleş

Idd Pialari - Arda Avcı

SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi
SPOR İstanbul'da boks gecesi

Dünya Şampiyonluğu, Fatih Keleş, İstanbul, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İstanbul'da boks gecesi - Son Dakika


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